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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1300130113021303
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:50

  Vitl написав:По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.

Я вже роблю висновки. :wink:
За підсумками цього етапу переможете Ви. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:17

  tea написав:
  Vitl написав:По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.

Я вже роблю висновки. :wink:
За підсумками цього етапу переможете Ви. :mrgreen:

Мне уже не раз это пророчили. но в решающий момент или сам реальный курс уходил или источник давал большую погрешность.Поэтому ещё более недели. то вообще рановато...Более важно как заработать на курсе.Сейчас для многих стоит вопрос - сливать ли доллар по 27,8-9 пока есть такая возможность.И тут же гложет мысль, а если завтра выше 28 опять скаканём.Ну что сказать...в таких случаях или риск или порция.т е если стоит цель. то можно рискнуть.Если не особо печёт то для забавы порцию и на депо чтобы в безубыток.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:а если завтра выше 28 опять скаканём.
28-29 как раз не проблема - полугодовой депозит под 18% догонит курс. Проблема начинается от 33 и выше, догонять депозитами такое счастье придётся годами...а это уже издержки
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:46

  vitaliian написав:
  Vitl написав:а если завтра выше 28 опять скаканём.
28-29 как раз не проблема - полугодовой депозит под 18% догонит курс. Проблема начинается от 33 и выше, догонять депозитами такое счастье придётся годами...а это уже издержки


Это да.Им ввиду, что если буквально завтра. то это потеря процентов за месяц-два.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:14

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.

Я вже роблю висновки. :wink:
За підсумками цього етапу переможете Ви. :mrgreen:

Мне уже не раз это пророчили. но в решающий момент или сам реальный курс уходил или источник давал большую погрешность.

Сьогодні НБУ викупив 60 млн.Наступного вівторка - чергове розміщення ОВДП.Великі шанси,що й тоді викупить чималу суму.
Чому я проголосував за курс 27.89?
Бо вибрав тактику - поставити найнижчий курс саме серед восьми перших учасників у турнірній таблиці.
Не бачу перешкод,щоб Ви не виграли в цьому етапі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

tea написав:
  Vitl написав:
  tea написав:[quote="4559837:Vitl"]По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.

Я вже роблю висновки. :wink:
За підсумками цього етапу переможете Ви. :mrgreen:

Мне уже не раз это пророчили. но в решающий момент или сам реальный курс уходил или источник давал большую погрешность.

Сьогодні НБУ викупив 60 млн.Наступного вівторка - чергове розміщення ОВДП.Великі шанси,що й тоді викупить чималу суму.
Чому я проголосував за курс 27.89?
Бо вибрав тактику - поставити найнижчий курс саме серед восьми перших учасників у турнірній таблиці.
Не бачу перешкод,щоб Ви не виграли в цьому етапі.[/quote]Т.е. смысл прогноза теряется. Нет задачи спрогнозировать курс коллективным разумом. Есть задача выиграть конкурс. А здесь применима любая тактика, даже оторванная от реальности
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:28

  kolyuchy написав:
tea написав:Сьогодні НБУ викупив 60 млн.Наступного вівторка - чергове розміщення ОВДП.Великі шанси,що й тоді викупить чималу суму.
Чому я проголосував за курс 27.89?
Бо вибрав тактику - поставити найнижчий курс саме серед восьми перших учасників у турнірній таблиці.
Не бачу перешкод,щоб Ви не виграли в цьому етапі.
Т.е. смысл прогноза теряется. Нет задачи спрогнозировать курс коллективным разумом. Есть задача выиграть конкурс. А здесь применима любая тактика, даже оторванная от реальности

Кожен сам ставить для себе задачі і обирає тактику. :roll:
Може,всі інші конкурсанти якраз і намагаються спрогнозувати курс колективним розумом. :wink:
А Чай хоче виграти конкурс. :mrgreen:
tea
 
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  #<1 ... 1300130113021303
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