Я вже роблю висновки.
За підсумками цього етапу переможете Ви.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:50
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:17
Мне уже не раз это пророчили. но в решающий момент или сам реальный курс уходил или источник давал большую погрешность.Поэтому ещё более недели. то вообще рановато...Более важно как заработать на курсе.Сейчас для многих стоит вопрос - сливать ли доллар по 27,8-9 пока есть такая возможность.И тут же гложет мысль, а если завтра выше 28 опять скаканём.Ну что сказать...в таких случаях или риск или порция.т е если стоит цель. то можно рискнуть.Если не особо печёт то для забавы порцию и на депо чтобы в безубыток.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
28-29 как раз не проблема - полугодовой депозит под 18% догонит курс. Проблема начинается от 33 и выше, догонять депозитами такое счастье придётся годами...а это уже издержки
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:46
Это да.Им ввиду, что если буквально завтра. то это потеря процентов за месяц-два.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:14
Сьогодні НБУ викупив 60 млн.Наступного вівторка - чергове розміщення ОВДП.Великі шанси,що й тоді викупить чималу суму.
Чому я проголосував за курс 27.89?
Бо вибрав тактику - поставити найнижчий курс саме серед восьми перших учасників у турнірній таблиці.
Не бачу перешкод,щоб Ви не виграли в цьому етапі.
Додано: Сер 23 січ, 2019 08:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Сьогодні НБУ викупив 60 млн.Наступного вівторка - чергове розміщення ОВДП.Великі шанси,що й тоді викупить чималу суму.
Чому я проголосував за курс 27.89?
Бо вибрав тактику - поставити найнижчий курс саме серед восьми перших учасників у турнірній таблиці.
Не бачу перешкод,щоб Ви не виграли в цьому етапі.[/quote]Т.е. смысл прогноза теряется. Нет задачи спрогнозировать курс коллективным разумом. Есть задача выиграть конкурс. А здесь применима любая тактика, даже оторванная от реальности
Додано: Сер 23 січ, 2019 08:28
Кожен сам ставить для себе задачі і обирає тактику.
Може,всі інші конкурсанти якраз і намагаються спрогнозувати курс колективним розумом.
А Чай хоче виграти конкурс.
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