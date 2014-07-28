Vitl написав:Тут действительно у каждого свои методы.Я, например по криптовалютам пользуюсь чужими тактиками и расчётами.
Я не спорю. Просто цели разные. Есть цель "выиграть в конкурсе" и есть "цель заработать/сохранить сбережения". Так вот прогнозы в данном случае могут кардинально отличаться. Если что, то негатива к чаю нет. Наоборот - человек честно признался, что цель не угадать курс, а выиграть конкурс
МБ на сейчас отыграл гэп при открытии и даже ушел вверх от утренних котировок
відмову від 90-денного рефінансування банки сприймуть досить спокійно. «На кредити рефінансування строком на три місяці попит був дуже невеликим. Таке фінансування є актуальним, як правило, в жовтні-грудні для тих банків, які активно співпрацюють з місцевими бюджетами. Наприкінці року депозити місцевих органів влади закінчуються, і банкам доводиться повертати чималий обсяг коштів, що може відбитися на їхній ліквідності», – каже Михайло Демків.
Як повідомляв FinClub, на 1 грудня місцеві бюджети розмістили на депозитах 12 млрд грн, але наприкінці року місцеві бюджети повинні перевести їх на рахунки в Держказначействі. В Укргазбанку розміщено 4,6 млрд грн, або 37% депозитів, у ПриватБанку – 3,9 млрд грн, або 32%, в Ощадбанку – 3,9 млрд грн, або 26%, в Укрексімбанку – 0,6 млрд грн, або 5%.
Зміни НБУ більше вплинуть на формат роботи банків. «Ті, хто залучав довгі кредити, почнуть шукати альтернативні джерела короткострокових коштів (депозити, операції РЕПО, СВОП), а ті, хто часто розміщував кошти в двотижневі сертифікати, теж знайдуть альтернативу у вигляді операцій РЕПО чи СВОП, а також ОВДП або активізації кредитування клієнтів», – вважає головний скарбничий Альтбанку Наталія Стельмах. «Враховуючи регулярне надання двотижневих кредитів НБУ, необхідність у більш довгих рефінансах відпадає, бо банки завжди можуть зробити ролловер (постійно продовжувати 14-денний рефінанс. – Ред.)», – припускає Сергій Дробот.
Возможно. Как пример. Большинство считает, что мы уже на пороге весеннего потепления и прогнозирует курс в интервале от 27.50 до 27.70. Чай, как желающий выиграть, избирает стратегию "против тренда" и выставляет курс 28.70. И тут бах!!!! Курс оказывается 28.21 По факту не угадал никто. Но Чай победил по воле случая.
Возможно. Как пример. Большинство считает, что мы уже на пороге весеннего потепления и прогнозирует курс в интервале от 27.50 до 27.70. Чай, как желающий выиграть, избирает стратегию "против тренда" и выставляет курс 28.70. И тут бах!!!! Курс оказывается 28.21 По факту не угадал никто. Но Чай победил по воле случая.
По поводу большинства я предупреждал. что не так быстро вниз пойдём.А то многие большинства уже губу раскатали на 27,50 и ниже.Сегодня отскочили.Причин может быть масса.Может дают слиться дорого набранной валюте на местах.Мб то всё равно просел здорово.А налик затаренный, но это пройдёт Возможно и вообще будет болтаться от 28 не более 50 коп и всякие 26-27 нам только снились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.