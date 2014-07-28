RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1301130213031304
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Тут действительно у каждого свои методы.Я, например по криптовалютам пользуюсь чужими тактиками и расчётами.

Я не спорю. Просто цели разные. Есть цель "выиграть в конкурсе" и есть "цель заработать/сохранить сбережения". Так вот прогнозы в данном случае могут кардинально отличаться.
Если что, то негатива к чаю нет. Наоборот - человек честно признался, что цель не угадать курс, а выиграть конкурс

МБ на сейчас отыграл гэп при открытии и даже ушел вверх от утренних котировок
kolyuchy
 
Повідомлень: 324
З нами з: 17.04.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:58

  kolyuchy написав:Если что, то негатива к чаю нет. Наоборот - человек честно признался, что цель не угадать курс, а выиграть конкурс

Так перше без другого неможливо.В ідеалі було б гарно кожного разу вгадувати курси,тоді точно можна виграти конкурс. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16738
З нами з: 15.11.08
Подякував: 566 раз.
Подякували: 2199 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:52

  Vitl написав:Утренние котировки не радуют свн...Повторюсь - не хочется заранее делать выводы о том, что имеем начавшийся повтор сезонности прошлого года.Но пока похоже, заключение будет позже.


заход валюты под выборы сместил сезонный фактор и откат начался уже на прошлой неделе, но так как большого прыжка небыло - то и откат будет так себе.

по идее волнами вниз до Июля в отметку 27+-0.20

это конечно если новоизбранный в мае не начнет махать шашкой куда попало :mrgreen:
Alex6
 
Повідомлень: 499
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:23

Гра в коротку

відмову від 90-денного рефінансування банки сприймуть досить спокійно. «На кредити рефінансування строком на три місяці попит був дуже невеликим. Таке фінансування є актуальним, як правило, в жовтні-грудні для тих банків, які активно співпрацюють з місцевими бюджетами. Наприкінці року депозити місцевих органів влади закінчуються, і банкам доводиться повертати чималий обсяг коштів, що може відбитися на їхній ліквідності», – каже Михайло Демків.

Як повідомляв FinClub, на 1 грудня місцеві бюджети розмістили на депозитах 12 млрд грн, але наприкінці року місцеві бюджети повинні перевести їх на рахунки в Держказначействі. В Укргазбанку розміщено 4,6 млрд грн, або 37% депозитів, у ПриватБанку – 3,9 млрд грн, або 32%, в Ощадбанку – 3,9 млрд грн, або 26%, в Укрексімбанку – 0,6 млрд грн, або 5%.

Зміни НБУ більше вплинуть на формат роботи банків. «Ті, хто залучав довгі кредити, почнуть шукати альтернативні джерела короткострокових коштів (депозити, операції РЕПО, СВОП), а ті, хто часто розміщував кошти в двотижневі сертифікати, теж знайдуть альтернативу у вигляді операцій РЕПО чи СВОП, а також ОВДП або активізації кредитування клієнтів», – вважає головний скарбничий Альтбанку Наталія Стельмах. «Враховуючи регулярне надання двотижневих кредитів НБУ, необхідність у більш довгих рефінансах відпадає, бо банки завжди можуть зробити ролловер (постійно продовжувати 14-денний рефінанс. – Ред.)», – припускає Сергій Дробот.

https://finclub.net/ua/analytics/natsba ... hbank.html
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4815
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2063 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Так перше без другого неможливо

Возможно.
Как пример. Большинство считает, что мы уже на пороге весеннего потепления и прогнозирует курс в интервале от 27.50 до 27.70. Чай, как желающий выиграть, избирает стратегию "против тренда" и выставляет курс 28.70. И тут бах!!!! Курс оказывается 28.21
По факту не угадал никто. Но Чай победил по воле случая.
kolyuchy
 
Повідомлень: 324
З нами з: 17.04.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:28

kolyuchy

не угадать курс, а выиграть конкурс

Это близкие вещи :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15201
З нами з: 04.05.10
Подякував: 738 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:32

  kolyuchy написав:
  tea написав:Так перше без другого неможливо

Возможно.
Как пример. Большинство считает, что мы уже на пороге весеннего потепления и прогнозирует курс в интервале от 27.50 до 27.70. Чай, как желающий выиграть, избирает стратегию "против тренда" и выставляет курс 28.70. И тут бах!!!! Курс оказывается 28.21
По факту не угадал никто. Но Чай победил по воле случая.


По поводу большинства я предупреждал. что не так быстро вниз пойдём.А то многие большинства уже губу раскатали на 27,50 и ниже.Сегодня отскочили.Причин может быть масса.Может дают слиться дорого набранной валюте на местах.Мб то всё равно просел здорово.А налик затаренный, но это пройдёт :) Возможно и вообще будет болтаться от 28 не более 50 коп и всякие 26-27 нам только снились.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15201
З нами з: 04.05.10
Подякував: 738 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:35

  tea написав:
  kolyuchy написав:Если что, то негатива к чаю нет. Наоборот - человек честно признался, что цель не угадать курс, а выиграть конкурс

Так перше без другого неможливо.В ідеалі було б гарно кожного разу вгадувати курси,тоді точно можна виграти конкурс. :mrgreen:

Сегодняшний день и показал. что курс вполне может ходить не только в одну сторону.Поэтому результаты подводить рано.Район 27,90 на момент ближе к истине.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15201
З нами з: 04.05.10
Подякував: 738 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1301130213031304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6661
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.