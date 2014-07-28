Додано: Чет 24 січ, 2019 11:55

Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.