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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1302130313041305
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:49

  ЛАД написав:Vitl
+ Я Вам там поставил, но эта фраза:
В случаях, где нет рыночности приоритетный ФА
неточна.
Если нет рыночности, то и ФА не работает.
Мне кажется, сегодняшняя ситуация это как раз иллюстрирует.


Да, если более точно разбираться, то и рыночность всегда есть в какой то степени.Сегодняшняя сит неуравновешенная. т к мб пошёл вниз а чр вверх.Думаю в ближ время выровняются.Слишком резко просел доллар и на чр перестали нести, пришлось поднимать ...всё.Но неск дней остудят быков и медведи опять победят.Это вероятнее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:55

Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06

  Vitl написав:Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.


))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))
Когда девальвация опережает ЭОК тогда возможны локальные откаты. Другими словами гривну девальвировали с запасом, чтобы можно было делать эмиссию при стабильном курсе и показывать рост экономики. Без стабильного курса рост экономики невозможен, без эмиссии тоже. Монетизация экономики (М2/ВВП) всё ещё низкая (экономике для роста нужны деньги).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Отец писал,что его волновые расчёты закончились 4 сентября 2018 года,далее не будет сезонности и заметных волновых колебаний до окончания парламентских выборов.
Но искусственные мгновенные скачки возможны между первым и вторым этапом президентских выборов, а также после парламентских он прогнозировал девальвацию на 60%.
Другими словами заработать в этом году на сезонности не получится,а вот на мгновенных скачках вполне возможно.
Первый такой скачок он прогнозировал на 20 февраля.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:13

  freeze написав:
  Vitl написав:Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.


))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))


Это я о том, что Сц уже заявляет это как коллективная думка, а Сомик как неоспоримый факт до второго тура.Ну и гривнепатриоты хлопают в ладоши пуская слюнку от дорожания своей гривны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16

  sinus написав:Отец писал,что его волновые расчёты закончились 4 сентября 2018 года,далее не будет сезонности и заметных волновых колебаний до окончания парламентских выборов.
Но искусственные мгновенные скачки возможны между первым и вторым этапом президентских выборов, а также после парламентских он прогнозировал девальвацию на 60%.
Другими словами заработать в этом году на сезонности не получится,а вот на мгновенных скачках вполне возможно.
Первый такой скачок он прогнозировал на 20 февраля.


Ещё один отец, который АС, писал, что 15 февраля скачёк вниз.Посмотрим кто угадает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:20

  freeze написав:
  Vitl написав:Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.


))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))

В 2014 Яйценюк и Гонтарева сказали крылатые фразы, соотв
1 - экономика курса 12 не выдержит
2 - мы рассчитали самыми современными методами, что курс должен быть 11,70
Оба этих вульгариусов сипались подальше, чтобы им никто не вспомнил этого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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