|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:49
ЛАД написав:Vitl
+ Я Вам там поставил, но эта фраза:
В случаях, где нет рыночности приоритетный ФА
неточна.
Если нет рыночности, то и ФА не работает.
Мне кажется, сегодняшняя ситуация это как раз иллюстрирует.
Да, если более точно разбираться, то и рыночность всегда есть в какой то степени.Сегодняшняя сит неуравновешенная. т к мб пошёл вниз а чр вверх.Думаю в ближ время выровняются.Слишком резко просел доллар и на чр перестали нести, пришлось поднимать ...всё.Но неск дней остудят быков и медведи опять победят.Это вероятнее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15209
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 738 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:55
Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15209
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 738 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06
Vitl написав:
Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.
))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9286
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2717 раз.
- Подякували: 3754 раз.
-
- Профіль
-
15
1
1
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:13
freeze написав:
))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))
Когда девальвация опережает ЭОК тогда возможны локальные откаты. Другими словами гривну девальвировали с запасом, чтобы можно было делать эмиссию при стабильном курсе и показывать рост экономики. Без стабильного курса рост экономики невозможен, без эмиссии тоже. Монетизация экономики (М2/ВВП) всё ещё низкая (экономике для роста нужны деньги).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:42
Отец писал,что его волновые расчёты закончились 4 сентября 2018 года,далее не будет сезонности и заметных волновых колебаний до окончания парламентских выборов.
Но искусственные мгновенные скачки возможны между первым и вторым этапом президентских выборов, а также после парламентских он прогнозировал девальвацию на 60%.
Другими словами заработать в этом году на сезонности не получится,а вот на мгновенных скачках вполне возможно.
Первый такой скачок он прогнозировал на 20 февраля.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:13
freeze написав: Vitl написав:
Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.
))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))
Это я о том, что Сц уже заявляет это как коллективная думка, а Сомик как неоспоримый факт до второго тура.Ну и гривнепатриоты хлопают в ладоши пуская слюнку от дорожания своей гривны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15209
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 738 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16
sinus написав:
Отец писал,что его волновые расчёты закончились 4 сентября 2018 года,далее не будет сезонности и заметных волновых колебаний до окончания парламентских выборов.
Но искусственные мгновенные скачки возможны между первым и вторым этапом президентских выборов, а также после парламентских он прогнозировал девальвацию на 60%.
Другими словами заработать в этом году на сезонности не получится,а вот на мгновенных скачках вполне возможно.
Первый такой скачок он прогнозировал на 20 февраля.
Ещё один отец, который АС, писал, что 15 февраля скачёк вниз.Посмотрим кто угадает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15209
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 738 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:20
freeze написав: Vitl написав:
Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.
))) Еще хотелось бы узнать на основании статистики каких экономических факторов будет такое укрепление гривны, кроме знаменитого удара кулаком по столу в 2014 году )))
В 2014 Яйценюк и Гонтарева сказали крылатые фразы, соотв
1 - экономика курса 12 не выдержит
2 - мы рассчитали самыми современными методами, что курс должен быть 11,70
Оба этих вульгариусов сипались подальше, чтобы им никто не вспомнил этого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15209
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 738 раз.
- Подякували: 1626 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|