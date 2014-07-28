Vitl написав:Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.