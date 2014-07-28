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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18
Vitl написав:
Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
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tea
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:38
tea написав:
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
Поки що видно, що вчора мб закрився вище, чим відкрився.
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка, хіба що так хочеться думати. Або ж бажаючих купити було ще більше.
Ну і готівка +4,5коп.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:30
10/9/9 написав:
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.Як при цьому може бути більше бажаючих продати
- загадка
ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.
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tea
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:38
tea написав:
ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.
Так і що від тої гри в ширінці протягом дня на мб має пересічний? Сьогодні на 5коп дорожче, чим вчора.
І вам також +5коп до прогнозу.
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