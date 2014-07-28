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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1303130413051306
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18

  Vitl написав:Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.

Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:38

  tea написав:Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.

Поки що видно, що вчора мб закрився вище, чим відкрився.
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка, хіба що так хочеться думати. Або ж бажаючих купити було ще більше. :shock:
Ну і готівка +4,5коп.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:30

  10/9/9 написав:Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка

ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:38

  tea написав:ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.

Так і що від тої гри в ширінці протягом дня на мб має пересічний? Сьогодні на 5коп дорожче, чим вчора.
І вам також +5коп до прогнозу. :mrgreen:
10/9/9
 
Повідомлень: 189
З нами з: 10.09.09
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:10

  10/9/9 написав:
  tea написав:Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.

Поки що видно, що вчора мб закрився вище, чим відкрився.
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка, хіба що так хочеться думати. Або ж бажаючих купити було ще більше. :shock:
Ну і готівка +4,5коп.


Я в противовес трамвайным гривнезазывалам писал. что быстро не будет.Орест также писал, что около 28 быстро не сдастся.Два дня имеем отскоки.Они закончатся. но не сразу же камнем вниз...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:11

  10/9/9 написав:
  tea написав:ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.

Так і що від тої гри в ширінці протягом дня на мб має пересічний? Сьогодні на 5коп дорожче, чим вчора.
І вам також +5коп до прогнозу. :mrgreen:

Правильно, мб хоть и показатель, но ближе к телу наличный курс, кот также отскочил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1303130413051306
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