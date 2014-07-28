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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:18
Vitl написав:
Не пойму, почему многие так быстро хотят 27.Вероятнее мы туда идём, но не спеша.Ну сами подумайте, если за неделю на 27, что тогда потом...До марта на 26 что ли, а до апреля на 25.Нужно сознаться, что это хотелки гривнепатриотов.Определён курс на 2019 год 28,2.Скорее в конце года превысим. значит в начале немного занизим.
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:38
tea написав:
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
Поки що видно, що вчора мб закрився вище, чим відкрився.
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка, хіба що так хочеться думати. Або ж бажаючих купити було ще більше.
Ну і готівка +4,5коп.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:30
10/9/9 написав:
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.Як при цьому може бути більше бажаючих продати
- загадка
ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:38
tea написав:
ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.
Так і що від тої гри в ширінці протягом дня на мб має пересічний? Сьогодні на 5коп дорожче, чим вчора.
І вам також +5коп до прогнозу.
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10/9/9
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:10
10/9/9 написав: tea написав:
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
Поки що видно, що вчора мб закрився вище, чим відкрився.
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка, хіба що так хочеться думати. Або ж бажаючих купити було ще більше.
Ну і готівка +4,5коп.
Я в противовес трамвайным гривнезазывалам писал. что быстро не будет.Орест также писал, что около 28 быстро не сдастся.Два дня имеем отскоки.Они закончатся. но не сразу же камнем вниз...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:11
10/9/9 написав: tea написав:
ДС не раз писав,що основні угоди укладаються до обіду.А приблизно до 14.00 курс падав.
Вже після обіду йдуть ігри на маленьких сумах.
Так і що від тої гри в ширінці протягом дня на мб має пересічний? Сьогодні на 5коп дорожче, чим вчора.
І вам також +5коп до прогнозу.
Правильно, мб хоть и показатель, но ближе к телу наличный курс, кот также отскочил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:26
Vitl написав: 10/9/9 написав: tea написав:
Поки що видно,що сьогодні на міжбанку бажаючих продати більше,ніж бажаючих купити.Тому курс знизився.Думаю,що НБУ в січні дорожче 27.50 не купуватиме.Наступний викуп надлишків буде не дорожче 27.4Х.
Поки що видно, що вчора мб закрився вище, чим відкрився.
Так само й сьогодні, мб закрився вище, чим відкрився, 27,87 відкриття 27,95? закриття.
Як при цьому може бути більше бажаючих продати - загадка, хіба що так хочеться думати. Або ж бажаючих купити було ще більше.
Ну і готівка +4,5коп.
Я в противовес трамвайным гривнезазывалам писал. что быстро не будет
.
Буде швидше,ніж Ви думаєте.
Сьогодні курс знову знижується.Зелені букви пишуть,що покупці поховались.Знаєте чому?Бо навіщо купувати по 27.8Х зранку,по 27.7Х в обід чи по 27.6Х після 15.00,якщо у вівторок нерезиденти будуть знову заходити в ОВДП,а значить продавати долари.Відповідно,буде надлишок.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:42
tea написав:
Відповідно,буде надлишок.
а НБУ валюта в ЗВР не нужна? Курс искусственно держат выше спроса, чтобы пополнять резервы, выкупать "лишнее" не создавая лишний ажиотаж, заодно завлекая новых и новых нерезов в ОВГЗ. Наверное планы сверху спустили наполеоновские. В этом году смена сезонности наступит как можно позже. За неделю-две до выборов)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:51
Имхо, пора чуток вверх, застоялись, чтобы зарабатывать на валютном рынке, должна быть рябь на море. Если ветра нет, паруса не надуваются.
Как модно говорить, чтобы добывать шерсть, аленей надо периодически стричь.
А как стати на жаргоне сайта, когда стригут тех, кто вниз, противоположность аленей?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:02
freeze написав:
Имхо, пора чуток вверх, застоялись, чтобы зарабатывать на валютном рынке, должна быть рябь на море. Если ветра нет, паруса не надуваются.
Как модно говорить, чтобы добывать шерсть, аленей надо периодически стричь.
А как стати на жаргоне сайта, когда стригут тех, кто вниз, противоположность аленей?
вверх - быки, вниз - медведи
А алени это просто не туды
Покупают на пиках и продают на низах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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