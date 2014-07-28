tea Буде швидше,ніж Ви думаєте. Сьогодні курс знову знижується.Зелені букви пишуть,що покупці поховались.Знаєте чому?Бо навіщо купувати по 27.8Х зранку,по 27.7Х в обід чи по 27.6Х після 15.00,якщо у вівторок нерезиденти будуть знову заходити в ОВДП,а значить продавати долари.Відповідно,буде надлишок.
Я не сомневался, что будет.Но прошедшая неделя подтвердила, что не так быстро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Две уже прошедшие сессии показали. что нбу плохо справлялся со своими обязанностями.Даже всегда их хвалящий Сибарит и тот сегодня высказался отрицательно.Устроили настоящие скачки.банки с утра выставили спред в 50 копеек, не зная куда пойдём.Чуда не случилось. идём в сезонном направлении.А задёрги были хороши для тех. кто не успел слить.Сейчас 27,80-90 кажется некомфортным сливом.А когда дойдём до 27 будет за счастье.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.