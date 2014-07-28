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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1305130613071308>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04

tea
Буде швидше,ніж Ви думаєте.
Сьогодні курс знову знижується.Зелені букви пишуть,що покупці поховались.Знаєте чому?Бо навіщо купувати по 27.8Х зранку,по 27.7Х в обід чи по 27.6Х після 15.00,якщо у вівторок нерезиденти будуть знову заходити в ОВДП,а значить продавати долари.Відповідно,буде надлишок.

Я не сомневался, что будет.Но прошедшая неделя подтвердила, что не так быстро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:07

Две уже прошедшие сессии показали. что нбу плохо справлялся со своими обязанностями.Даже всегда их хвалящий Сибарит и тот сегодня высказался отрицательно.Устроили настоящие скачки.банки с утра выставили спред в 50 копеек, не зная куда пойдём.Чуда не случилось. идём в сезонном направлении.А задёрги были хороши для тех. кто не успел слить.Сейчас 27,80-90 кажется некомфортным сливом.А когда дойдём до 27 будет за счастье.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:50

Госдолг Украины за год увеличился на 2 млрд долларов

Бальзам на раны СВН

Волгарь там в коменатх что-то вещает про нашу пирамиду облигаций...

... а наш Фриз делает грамматические АшиПки :)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:23

  Очкарик написав:Бальзам на раны СВН

Волгарь там в коменатх что-то вещает про нашу пирамиду облигаций...

... а наш Фриз делает грамматические АшиПки :)


где там?(в трамвае) ничего не нашел :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:32

  vitaliian написав:
  tea написав:Відповідно,буде надлишок.
а НБУ валюта в ЗВР не нужна?

Потрібна.Тому й купили на початку тижня по 27.50.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:11

  prodigy написав:
  Очкарик написав:Бальзам на раны СВН

Волгарь там в коменатх что-то вещает про нашу пирамиду облигаций...

... а наш Фриз делает грамматические АшиПки :)


где там?(в трамвае) ничего не нашел :mrgreen:

Здесь - https://forum.finance.ua/topic222614.html.
Но о пирамиде он, в общем-то, ничего не говорит, просто перечисляет последние размещения ОВГЗ, о чём регулярно сообщает zzzzzz в трамвае.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:15

ОВГЗ по годам

2016-2018
Зображення
январь 2019
Зображення[/quote]

Особой пирамиды в общем то нет, точнее её рекорд был 2018г. Вопрос в цене обслуживания. Тянет наша экономика займы под 18% ? Или как в ресторане кушаем сейчас, а платим по счету позже.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:41

Все сейчас постфактум пытаются найти пояснения падения доллара.Кто о чём.В принципе всё вместе и даёт это пояснение.Добавлю, что и на иных площадках доллар упал.Особенно порадовало золотишко.Тут всё в куче - Венесуэлла, Мексика, проблемы Европы.Начало кризиса просто очевидно.Когда апогей вот вопрос.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:43

За прошедшую неделю гривна укрепилась, но нельзя сказать что значительно.Около 1% или даже меньше.Кто уже сидит на грндепо с 28+ уже что то...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:45

Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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