Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04

tea

Буде швидше,ніж Ви думаєте.

Сьогодні курс знову знижується.Зелені букви пишуть,що покупці поховались.Знаєте чому?Бо навіщо купувати по 27.8Х зранку,по 27.7Х в обід чи по 27.6Х після 15.00,якщо у вівторок нерезиденти будуть знову заходити в ОВДП,а значить продавати долари.Відповідно,буде надлишок.



Я не сомневался, что будет.Но прошедшая неделя подтвердила, что не так быстро.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.