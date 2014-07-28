tea Буде швидше,ніж Ви думаєте. Сьогодні курс знову знижується.Зелені букви пишуть,що покупці поховались.Знаєте чому?Бо навіщо купувати по 27.8Х зранку,по 27.7Х в обід чи по 27.6Х після 15.00,якщо у вівторок нерезиденти будуть знову заходити в ОВДП,а значить продавати долари.Відповідно,буде надлишок.
Я не сомневался, что будет.Но прошедшая неделя подтвердила, что не так быстро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Две уже прошедшие сессии показали. что нбу плохо справлялся со своими обязанностями.Даже всегда их хвалящий Сибарит и тот сегодня высказался отрицательно.Устроили настоящие скачки.банки с утра выставили спред в 50 копеек, не зная куда пойдём.Чуда не случилось. идём в сезонном направлении.А задёрги были хороши для тех. кто не успел слить.Сейчас 27,80-90 кажется некомфортным сливом.А когда дойдём до 27 будет за счастье.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Все сейчас постфактум пытаются найти пояснения падения доллара.Кто о чём.В принципе всё вместе и даёт это пояснение.Добавлю, что и на иных площадках доллар упал.Особенно порадовало золотишко.Тут всё в куче - Венесуэлла, Мексика, проблемы Европы.Начало кризиса просто очевидно.Когда апогей вот вопрос.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.