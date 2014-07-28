Vitl написав:Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...
У меня горяченькая уже 110 грн за куб, перед падением преступного режима было 17 грн. Как сын идет в ванну голову мыть, я ему говорю в английском стиле, доложи стоимость куба горячей воды, молодец помнишь, если через 10 минут не выйдешь, вон папин карман на куртке положишь туда 50 грн. А кому легко? Реформы, пля.
Vitl написав:Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...
У меня горяченькая уже 110 грн за куб, перед падением преступного режима было 17 грн. Как сын идет в ванну голову мыть, я ему говорю в английском стиле, доложи стоимость куба горячей воды, молодец помнишь, если через 10 минут не выйдешь, вон папин карман на куртке положишь туда 50 грн. А кому легко? Реформы, пля.
110грн в мес. тянет бойлер если им пользоваться каждый день.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
Vitl написав:Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...
В нас дуже терплячий народ.З однієї сторони - газ з 2013 року подорожчав в 10 разів - з 1.10 до 10.00 (з 1 травня).Опалення теж піднялось в рази. Людям пояснили,що йдуть непопулярні реформи і люди терплять. Але ж аби влада не крала. В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
tea написав:В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
То есть сейчас с ценностями полный порядок? Объясните мне где брать деньги на лечение ребенка молодой семье, если родители помочь не могут а своих денег молодые папа с мамой ещё не заработали? После майдана гражданин Украины перестал быть ценностью в своей стране.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan