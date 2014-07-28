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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1305130613071308
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...


У меня горяченькая уже 110 грн за куб, перед падением преступного режима было 17 грн.
Как сын идет в ванну голову мыть, я ему говорю в английском стиле, доложи стоимость куба горячей воды, молодец помнишь, если через 10 минут не выйдешь, вон папин карман на куртке положишь туда 50 грн.
А кому легко? Реформы, пля.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:11

  freeze написав:
Vitl написав:Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...


У меня горяченькая уже 110 грн за куб, перед падением преступного режима было 17 грн.
Как сын идет в ванну голову мыть, я ему говорю в английском стиле, доложи стоимость куба горячей воды, молодец помнишь, если через 10 минут не выйдешь, вон папин карман на куртке положишь туда 50 грн.
А кому легко? Реформы, пля.

110грн в мес. тянет бойлер если им пользоваться каждый день.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:20

  Vitl написав:Не могу радостно не напомнить о новых тарифах на отопление, воду.Причём в нек областях повышение не на 5-10% а поболее.Особенно на воду. где была дешёвая, то на 70-80%%.В цивилизованных странах давно бы уже...Не ту страну назвали...

В нас дуже терплячий народ.З однієї сторони - газ з 2013 року подорожчав в 10 разів - з 1.10 до 10.00 (з 1 травня).Опалення теж піднялось в рази.
Людям пояснили,що йдуть непопулярні реформи і люди терплять.
Але ж аби влада не крала.
В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
То есть сейчас с ценностями полный порядок? Объясните мне где брать деньги на лечение ребенка молодой семье, если родители помочь не могут а своих денег молодые папа с мамой ещё не заработали? После майдана гражданин Украины перестал быть ценностью в своей стране.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:30

  vitaliian написав:
  tea написав:В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
То есть сейчас с ценностями полный порядок?

Майдан стояв за цінності.
Звичайно,зара з цінностями далеко непорядок.
Тому у діючого президента рівень довіри - 7-10% по різних соцопитуваннях.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  tea написав:Майдан стояв за цінності.
Звичайно,зара з цінностями далеко непорядок.

Вывод? майданами правильные ценности власти не привить. То что стояли за ценности полностью согласен.

https://youtu.be/eqXaQpjhuQA?t=28
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:56

  Vitl написав:За прошедшую неделю гривна укрепилась, но нельзя сказать что значительно.Около 1% или даже меньше.

На готівці швидкість зниження курсу рівно така,яка дозволить Вам 31 числа опинитись на 1 місці за підсумками другого етапу.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:59

  Vitl написав:За прошедшую неделю гривна укрепилась, но нельзя сказать что значительно.Около 1% или даже меньше.Кто уже сидит на грндепо с 28+ уже что то...


это "что-то" при ежемесячных выплатах відсотків,
если выплаты % в конце срока,
то тут как в спорте...не важно как ты бежал 5км (может 4км в тройке лидеров)
не спілкуюсь з порохоботами
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