Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:24

110грн в мес. тянет бойлер если им пользоваться каждый день.Когда я делал автономное электроотопления, я посетил пару выставок.Подошёл к одному и задал вопросы - какая мощность элементов, сколько квадратов, кубов отапливает, как работает терморегулятор и под.Он ответил мне встречным вопросом - сколько комнат в моей квартире, и даже не дождавшись ответа выпалил заученную тираду - на однокомнатной вы экономите столько, на 2х столько, на 3х столько и т д.Я в свою очередь подумал. что та же 3х может быть и 60 и 100 и 120 м, терморегулятор можно выставить на 18 ил 20 градусов. откуда он знает сколько я сэкономлю.Короче, очередной долпоёп, и пошёл дальше.Ах да, ты забыл сказать какой бойлер 30-150л. на макс или мин или мидл стоит терморегулятор, сколько членов семьи и как часто пользуются в смысле в теч дня.У друга тоже дочка с длинным волосом моет голову каждый день, так он за свою голову берётсяВ общем ты понял что написал ерунду.