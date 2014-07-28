Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:36

tea

В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.



В общем - да.Мы действительно можем гордиться тем, что прогремели на весь мир своей революционностью.Нас уважают за это.Но к сож на майдане за ценности скорее было меньше людей, чем за холодильник.Там были также нанятые и купленные, ну и конечно те. кто получил в результате власть и должности.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.