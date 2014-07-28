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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:27
prodigy написав: Vitl написав:
За прошедшую неделю гривна укрепилась, но нельзя сказать что значительно.Около 1% или даже меньше.Кто уже сидит на грндепо с 28+ уже что то...
это "что-то" при ежемесячных выплатах відсотків,
если выплаты % в конце срока,
то тут как в спорте...не важно как ты бежал 5км (может 4км в тройке лидеров)
Конечно.Сейчас курс важен только тем, кто продаёт или покупает.У кого депо будет важно в его завершении.А задёрг вверх вполне можно было использовать. чтобы слить кто не успел и не дождался опять похода на 28.Пока временно приходится согласить с тем. что курс явно смотрит вниз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:31
tea написав: Vitl написав:
За прошедшую неделю гривна укрепилась, но нельзя сказать что значительно.Около 1% или даже меньше.
На готівці швидкість зниження курсу рівно така,яка дозволить Вам 31 числа опинитись на 1 місці за підсумками другого етапу.
Хорошо хоть итоги в 15_00, а то к вечеру курс растёт временами.
за сл неделю, если постараются. то курс может рухнуть ниже 27,50, туда ближе к 27.Тогда и место принимать будет неудобно. т к нужно будет считать. что не угадал никто.А реально сегодня спред сузился, это означает стабилизец, продажа в среднем 27,80-85.А это ближе к .90
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:36
tea
В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
В общем - да.Мы действительно можем гордиться тем, что прогремели на весь мир своей революционностью.Нас уважают за это.Но к сож на майдане за ценности скорее было меньше людей, чем за холодильник.Там были также нанятые и купленные, ну и конечно те. кто получил в результате власть и должности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:45
Vitl написав:
В общем ты понял что написал ерунду.
110 грн это образное выражение, которое вы почему-то поняли буквально. Цифра взята как отсыл к цене горячей воды. Собственно хотел сказать, что подогреть 1м3 бойлером выйдет в разы дешевле (чем 110 грн) независимо от длины волос вашей девочки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 25 січ, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:48
Vitl написав:tea
В нас було два Майдани,але не "за холодильник",а за цінності.Пишаюсь українцями.
В общем - да.Мы действительно можем гордиться тем, что прогремели на весь мир своей революционностью.Нас уважают за это.Но к сож на майдане за ценности скорее было меньше людей, чем за холодильник.Там были также нанятые и купленные, ну и конечно те. кто получил в результате власть и должности.
«Чтобы завалить любое дело, нужно его возглавить» Михаил Жванецкий
(кролик-боксер-тягнывбок)
и еще от одессита:
В чём наша разница: вместо того, чтобы крикнуть:
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Мы думаем: «Что же они, С..., делают».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:50
vitaliian написав: Vitl написав:
В общем ты понял что написал ерунду.
110 грн это образное выражение, которое вы почему-то поняли буквально. Цифра взята как отсыл к цене горячей воды. Собственно хотел сказать, что подогреть 1м3 бойлером выйдет в разы дешевле чем 110 грн. независимо от длины волос вашей девочки)
при цене 110 и среднем расходе 4-6 кубов(в зав.от семьи)-бойлер в 2-2,5 раза
экономней
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:51
vitaliian написав: Vitl написав:
В общем ты понял что написал ерунду.
110 грн это образное выражение, которое вы поняли буквально.
И совсем нет, я ведь не опроверг, что реально получается 150 или 300 или 50.
Если 110 грн разделить на тариф 1,68. то получится накрутка 65 квтч, что бойлер 1,5-2 квт накрутит за 30-40 часов.Т о в день он должен работать около 1 часа
ПС я не беру в расчёт ночной тариф и спецтариф , т к они не у каждого.
ПС2 не спорю, что платить за горячую воду от поставщика крайне не выгодно.Чтоб она горячей была ещё и литров 10-20 слить нужно.И вообще уже заявляют что электоотопление выгодней даже без спецтарифа.А осенью будет цена газа ещё выше...(кошмар)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:52
prodigy написав: vitaliian написав: Vitl написав:
В общем ты понял что написал ерунду.
110 грн это образное выражение, которое вы почему-то поняли буквально. Цифра взята как отсыл к цене горячей воды. Собственно хотел сказать, что подогреть 1м3 бойлером выйдет в разы дешевле чем 110 грн. независимо от длины волос вашей девочки)
при цене 110 и среднем расходе 4-6 кубов(в зав.от семьи)-бойлер в 2-2,5 раза
экономней
Бесспорно, о чём я токо и написал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:55
vitaliian написав: Vitl написав:
В общем ты понял что написал ерунду.
110 грн это образное выражение, которое вы почему-то поняли буквально. Цифра взята как отсыл к цене горячей воды. Собственно хотел сказать, что подогреть 1м3 бойлером выйдет в разы дешевле (чем 110 грн) независимо от длины волос вашей девочки.
После исправления смысла всё стало на места.Не секрет, что во многих городах гв уже не подаётся в дома, жители пользуются бойлером или колонкой или котлом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:57
Vitl написав: vitaliian написав: Vitl написав:
В общем ты понял что написал ерунду.
110 грн это образное выражение, которое вы поняли буквально.
И совсем нет, я ведь не опроверг, что реально получается 150 или 300 или 50.
Если 110 грн разделить на тариф 1,68. то получится накрутка 65 квтч, что бойлер 1,5-2 квт накрутит за 30-40 часов.Т о в день он должен работать около 1 часа
ПС я не беру в расчёт ночной тариф и спецтариф , т к они не у каждого.
ПС2 не спорю, что платить за горячую воду от поставщика крайне не выгодно.Чтоб она горячей была ещё и литров 10-20 слить нужно.И вообще уже заявляют что электоотопление выгодней даже без спецтарифа.А осенью будет цена газа ещё выше...(кошмар)
современный бойлер сохраняет тепло от 12-18 часов, поэтому 2-2,5квт вдень вполне достаточно (в среднем), если только к вам не приехала дюжина родственников в гости ...к тому нет надобности греть воду до 90град (зимой хватит 70-80, а летом вообще 40)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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