Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:18

prodigy

2-2,5квт вдень вполне достаточно (в среднем)



Нет не хватит.Это в среднем 1,5 часа работы за 24 часа, что не реально..Я честно не пойму что ты мне хочешь сказать или доказать.Все мои цифры абсолютно верны.И основаны они на том. что бойлером я пользуюсь уже лет 20 если не более.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.