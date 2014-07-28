горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:00
горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:18
prodigy
2-2,5квт вдень вполне достаточно (в среднем)
Нет не хватит.Это в среднем 1,5 часа работы за 24 часа, что не реально..Я честно не пойму что ты мне хочешь сказать или доказать.Все мои цифры абсолютно верны.И основаны они на том. что бойлером я пользуюсь уже лет 20 если не более.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:21
То что для тебя ссср плохой мы знаем.А для меня хороший. и вообще зачем тему совка опять начинать.Что значит совковые города, и вообще от многих людей не зависит источник поставки гор воды.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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