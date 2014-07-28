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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1307130813091310
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:00

  Vitl написав:После исправления смысла всё стало на места.Не секрет, что во многих городах гв уже не подаётся в дома, жители пользуются бойлером или колонкой или котлом.


горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:18

prodigy
2-2,5квт вдень вполне достаточно (в среднем)

Нет не хватит.Это в среднем 1,5 часа работы за 24 часа, что не реально..Я честно не пойму что ты мне хочешь сказать или доказать.Все мои цифры абсолютно верны.И основаны они на том. что бойлером я пользуюсь уже лет 20 если не более.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:21

  prodigy написав:
  Vitl написав:После исправления смысла всё стало на места.Не секрет, что во многих городах гв уже не подаётся в дома, жители пользуются бойлером или колонкой или котлом.


горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)

То что для тебя ссср плохой мы знаем.А для меня хороший. и вообще зачем тему совка опять начинать.Что значит совковые города, и вообще от многих людей не зависит источник поставки гор воды.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:56

  prodigy написав:
  Vitl написав:После исправления смысла всё стало на места.Не секрет, что во многих городах гв уже не подаётся в дома, жители пользуются бойлером или колонкой или котлом.


горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)


Да нет, у нас крышная котельная, горячая вода сразу льется кипяток.
Бойлеры у меня два висят, но меня ламает за 100-300 грн в месяц экономии парится с этими бойлерами, хватит мне после всех членов семьи принять ванну, не хватит воды в бойлере, колебание температуры от бойлера по мере использования объема полагаю есть. Бутылка хорошего вина одна в месяц невыпитая и у меня нет никакой головной боли с бойлерами.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:42

freeze

Бутылка хорошего вина одна в месяц невыпитая и у меня нет никакой головной боли с бойлерами.

Хорошее применение спиртного :D Не употреблять и расходовать стоимость на что то полезнее.
Хотя в современных условиях я за полную автономию.Сам себе хозяин и платишь столько сколько это стоит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:49

Думается что поговорив о быте, мы имели ввиду очередное перевешивание коммуналки над заначкой для покупки валюты под матрас.Я с трудом представляю что будет дальше, т к субсидиантов порезали вдвое, а до конца года тарифы поднимутся ещё.Сейчас долг по ком помнится 47 ярдов, будет 147.Ну и как это кто решать собирается.Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом - талоны на пайку мяса, масла, сахара,и т д, а также спецтариф на коммуналь тоже на пайку.А потом уже пусть хамоны и сыры с плесенью покупают те у кого остаются на это деньги и летают за ними в магазин на личном вертолёте если есть на это средства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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