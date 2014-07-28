горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:00
горячая вода в котельных-это атавизм(пережиток СССР), который остался в Киеве и Харькове (и еще в 2-3 совковых городах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:18
prodigy
2-2,5квт вдень вполне достаточно (в среднем)
Нет не хватит.Это в среднем 1,5 часа работы за 24 часа, что не реально..Я честно не пойму что ты мне хочешь сказать или доказать.Все мои цифры абсолютно верны.И основаны они на том. что бойлером я пользуюсь уже лет 20 если не более.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:21
То что для тебя ссср плохой мы знаем.А для меня хороший. и вообще зачем тему совка опять начинать.Что значит совковые города, и вообще от многих людей не зависит источник поставки гор воды.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:56
Да нет, у нас крышная котельная, горячая вода сразу льется кипяток.
Бойлеры у меня два висят, но меня ламает за 100-300 грн в месяц экономии парится с этими бойлерами, хватит мне после всех членов семьи принять ванну, не хватит воды в бойлере, колебание температуры от бойлера по мере использования объема полагаю есть. Бутылка хорошего вина одна в месяц невыпитая и у меня нет никакой головной боли с бойлерами.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:42
freeze
Бутылка хорошего вина одна в месяц невыпитая и у меня нет никакой головной боли с бойлерами.
Хорошее применение спиртного Не употреблять и расходовать стоимость на что то полезнее.
Хотя в современных условиях я за полную автономию.Сам себе хозяин и платишь столько сколько это стоит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:49
Думается что поговорив о быте, мы имели ввиду очередное перевешивание коммуналки над заначкой для покупки валюты под матрас.Я с трудом представляю что будет дальше, т к субсидиантов порезали вдвое, а до конца года тарифы поднимутся ещё.Сейчас долг по ком помнится 47 ярдов, будет 147.Ну и как это кто решать собирается.Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом - талоны на пайку мяса, масла, сахара,и т д, а также спецтариф на коммуналь тоже на пайку.А потом уже пусть хамоны и сыры с плесенью покупают те у кого остаются на это деньги и летают за ними в магазин на личном вертолёте если есть на это средства.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
Додано: Суб 26 січ, 2019 00:10
К спорам об электричестве и газе.
То, что все помнят, что в мае газ подорожает ещё на 20%, а с нового 2020 ещё на сколько-то (20%?), это хорошо.
Но вот как-то никто не вспоминает,что летом подорожает эл.-энергия по обещаниям раза в 1,5, а, учитывая наши традиции перевыполнять обещания, думаю, раза в 2.
Так что соотношение может поменяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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