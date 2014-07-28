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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1307130813091310
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:10

К спорам об электричестве и газе.
То, что все помнят, что в мае газ подорожает ещё на 20%, а с нового 2020 ещё на сколько-то (20%?), это хорошо.
Но вот как-то никто не вспоминает,что летом подорожает эл.-энергия по обещаниям раза в 1,5, а, учитывая наши традиции перевыполнять обещания, думаю, раза в 2.
Так что соотношение может поменяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:16

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.


это вы социализм предлагаете? его не будет...всё на то и рассчитано, чтобы "кинуть для видимости кость" малоимущим
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:28

  freeze написав:Да нет, у нас крышная котельная, горячая вода сразу льется кипяток.
Бойлеры у меня два висят, но меня ламает за 100-300 грн в месяц экономии парится с этими бойлерами, хватит мне после всех членов семьи принять ванну, не хватит воды в бойлере, колебание температуры от бойлера по мере использования объема полагаю есть. Бутылка хорошего вина одна в месяц невыпитая и у меня нет никакой головной боли с бойлерами.


у меня тоже крышная французская котельная...пользовались 2-3 года и закрыли.
Контролирующие органы сказали, что надо содержать 3-х вахтенных операторов котельной(чтобы несли суточне вахты (а до этого смотрел за ней председатель кооператива 2раза в день заглядывал)
поэтому посчитали, что 20к гривен в месяц(с налогами)-это не выгодно

бойлер-это backup...пусть будет :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:50

  prodigy написав:у меня тоже крышная французская котельная...пользовались 2-3 года и закрыли.
Контролирующие органы сказали, что надо содержать 3-х вахтенных операторов котельной(чтобы несли суточне вахты (а до этого смотрел за ней председатель кооператива 2раза в день заглядывал)
поэтому посчитали, что 20к гривен в месяц(с налогами)-это не выгодно


Да, надо держать вахтенных операторов. Не знаю как трех, но у нас в ОСМД - есть выделенная штатная должность работник котельной - 1 шт + главный инженер типа тоже посменно дежурит, вроде как два человека получается.
Отдельно в счете на оплату услуг есть графа - на содержание котельной - 115 грн в месяц. Платят все квартиры независимо от бойлеров или их отсутствия, или прикрутил ты отопление или нет.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:09

  tea написав:Майдан стояв за цінності.
Звичайно,зара з цінностями далеко непорядок.
Тому у діючого президента рівень довіри - 7-10% по різних соцопитуваннях.

Історія не вчить мабуть, 9січня 1905року робітники на чолі з попом Гапоном також йшли відстоювати свої цінності.
А потім була бійня - божевільні-теоретики довели народ до божевілля.
Тому, коли чергові божевільні-теоретики на майданах доводять народ до божевілля, мене це просто вибішує.
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