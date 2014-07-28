Додано: Нед 27 січ, 2019 11:56

До написаного тиждень тому:- краник ПДВ відкрили. Минулого тижня налили підприємствам 14,5 млрд, при чому середа 3 млрд, четвер 6 млрд, п’ятниця 5,5 млрд. Підозрюю, виплати за четвер і п’ятницю осіли на депозитах і на МБ зявляться у вівторок-середу (очевидно що не всі, підприємствам є на що тратити, та все ж).- у вівторок треба пере позичити значну суму ОВДП. Багато хто надіється, що нерезиденти і фізики будуть здавати валюту, щоб зайти в папери і це нівелює ПДВшну грн.. Все може бути, але зараз багато коштів треба на вибори і це обмежує попит на держпапери. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП? Адже більше 10 млрд грн. це серйозна сума. Та ті ж таки вибори і тут на перешкоді, далеко не всі топ бюджети, які зосередили більше 70% коштів, готові йти в держпапери. Тому, у вівторок (а швидше в середу) може бути сюрприз на МБ- по Китаю представники найкращих аналітиків ресурсу уже приколювалися, але вплив є.- ще один фактор, який грає на стороні грн. – євро б***. Уже зараз в день розмитнюється по кілька тисяч авто (в окремі дні і десятки тисяч). А кожне авто це не менше 1 тис уо. Це не поганий додатковий об’єм на готівці. Якщо припустити, що МБ = ЧР то маємо щодня +5-10% реалізації валюти на готівці, але це курс не просаджує. Отже, попиту вистачає, таки мабуть перед виборами частина частково і конвертується (з виводом за межі). Пільгове розмитнення закінчується 22 лютого.- не до кінця ще зрозумілий вплив змін цінової (вартість розмитнення) політики на митницях. Хтось терпить, хтось бореться, хтось іде в тінь. З торговим балансом біда, пробують загнати імпорт в тінь? Але енергоносії здешевшали, газ майже не присутній зараз, невже все так погано?- Пінчук таки розпочав активно свою гру, представив в Давосі світу Гриценка і Тимошенко підтримав…- В продовження теми світової кризи і проблем ЄС. США збільшили обєми експорту свого газу в ЄС в пять раз в минулому році. Більшість цих обємів заходить через термінали Польщі, Прибалтики, південь Європи і Німеччина з цього нічого не має. У відповідь Німеччина лобіює північні потоки. Недавно кілька країн з колишнього Варшавського договору виступили різко проти німецько-російських потуг, але Берлін ефективно бореться з такою непокорою європериферії. Тому США продовжили тиснути на дієвий важіль адекватизації Німеччини.(початок історіїколи "уряд ЄС" пробував тиснути на БС Італії).Проблеми Трампа в США це окрема історія, але процес ослаблення Німеччини набрав ходу і далеко не тільки (і не стільки) Трамп в цьому зацікавлений. він тільки на гачок натиснув...- ситуація хитка. Тим, хто таки наважився серйозними сумами на сезонні конвертації треба бути дуже обачними і тримати все під контролем.