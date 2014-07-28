К спорам об электричестве и газе. То, что все помнят, что в мае газ подорожает ещё на 20%, а с нового 2020 ещё на сколько-то (20%?), это хорошо. Но вот как-то никто не вспоминает,что летом подорожает эл.-энергия по обещаниям раза в 1,5, а, учитывая наши традиции перевыполнять обещания, думаю, раза в 2. Так что соотношение может поменяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Vitl написав:Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.
это вы социализм предлагаете? его не будет...всё на то и рассчитано, чтобы "кинуть для видимости кость" малоимущим
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
freeze написав:Да нет, у нас крышная котельная, горячая вода сразу льется кипяток. Бойлеры у меня два висят, но меня ламает за 100-300 грн в месяц экономии парится с этими бойлерами, хватит мне после всех членов семьи принять ванну, не хватит воды в бойлере, колебание температуры от бойлера по мере использования объема полагаю есть. Бутылка хорошего вина одна в месяц невыпитая и у меня нет никакой головной боли с бойлерами.
у меня тоже крышная французская котельная...пользовались 2-3 года и закрыли. Контролирующие органы сказали, что надо содержать 3-х вахтенных операторов котельной(чтобы несли суточне вахты (а до этого смотрел за ней председатель кооператива 2раза в день заглядывал) поэтому посчитали, что 20к гривен в месяц(с налогами)-это не выгодно
бойлер-это backup...пусть будет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:у меня тоже крышная французская котельная...пользовались 2-3 года и закрыли. Контролирующие органы сказали, что надо содержать 3-х вахтенных операторов котельной(чтобы несли суточне вахты (а до этого смотрел за ней председатель кооператива 2раза в день заглядывал) поэтому посчитали, что 20к гривен в месяц(с налогами)-это не выгодно
Да, надо держать вахтенных операторов. Не знаю как трех, но у нас в ОСМД - есть выделенная штатная должность работник котельной - 1 шт + главный инженер типа тоже посменно дежурит, вроде как два человека получается. Отдельно в счете на оплату услуг есть графа - на содержание котельной - 115 грн в месяц. Платят все квартиры независимо от бойлеров или их отсутствия, или прикрутил ты отопление или нет.
До написаного тиждень тому: - краник ПДВ відкрили. Минулого тижня налили підприємствам 14,5 млрд, при чому середа 3 млрд, четвер 6 млрд, п’ятниця 5,5 млрд. Підозрюю, виплати за четвер і п’ятницю осіли на депозитах і на МБ зявляться у вівторок-середу (очевидно що не всі, підприємствам є на що тратити, та все ж). - у вівторок треба пере позичити значну суму ОВДП. Багато хто надіється, що нерезиденти і фізики будуть здавати валюту, щоб зайти в папери і це нівелює ПДВшну грн.. Все може бути, але зараз багато коштів треба на вибори і це обмежує попит на держпапери. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП? Адже більше 10 млрд грн. це серйозна сума. Та ті ж таки вибори і тут на перешкоді, далеко не всі топ бюджети, які зосередили більше 70% коштів, готові йти в держпапери. Тому, у вівторок (а швидше в середу) може бути сюрприз на МБ - по Китаю представники найкращих аналітиків ресурсу уже приколювалися, але вплив є. - ще один фактор, який грає на стороні грн. – євро б***. Уже зараз в день розмитнюється по кілька тисяч авто (в окремі дні і десятки тисяч). А кожне авто це не менше 1 тис уо. Це не поганий додатковий об’єм на готівці. Якщо припустити, що МБ = ЧР то маємо щодня +5-10% реалізації валюти на готівці, але це курс не просаджує. Отже, попиту вистачає, таки мабуть перед виборами частина частково і конвертується (з виводом за межі). Пільгове розмитнення закінчується 22 лютого. - не до кінця ще зрозумілий вплив змін цінової (вартість розмитнення) політики на митницях. Хтось терпить, хтось бореться, хтось іде в тінь. З торговим балансом біда, пробують загнати імпорт в тінь? Але енергоносії здешевшали, газ майже не присутній зараз, невже все так погано? - Пінчук таки розпочав активно свою гру, представив в Давосі світу Гриценка і Тимошенко підтримав… - В продовження теми світової кризи і проблем ЄС. США збільшили обєми експорту свого газу в ЄС в пять раз в минулому році. Більшість цих обємів заходить через термінали Польщі, Прибалтики, південь Європи і Німеччина з цього нічого не має. У відповідь Німеччина лобіює північні потоки. Недавно кілька країн з колишнього Варшавського договору виступили різко проти німецько-російських потуг, але Берлін ефективно бореться з такою непокорою європериферії. Тому США продовжили тиснути на дієвий важіль адекватизації Німеччини. https://www.interfax.ru/world/647308 (початок історії https://finance.liga.net/bank/novosti/d ... s-test-frs коли "уряд ЄС" пробував тиснути на БС Італії). Проблеми Трампа в США це окрема історія, але процес ослаблення Німеччини набрав ходу і далеко не тільки (і не стільки) Трамп в цьому зацікавлений. він тільки на гачок натиснув... - ситуація хитка. Тим, хто таки наважився серйозними сумами на сезонні конвертації треба бути дуже обачними і тримати все під контролем.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП?
госбанки и без того крупнейшие держатели ОВГЗ. Здесь более тонкий просчёт, возможно на горизонте маячит призрак дефолта по ОВГЗ и чтобы не накрыть всю банковскую систему, госбанки будут постепенно выводить из этой "игры". А чтобы госбанки вывести при этом не потерять деньги местных бюджетов им запретили ходить на депозиты - только в ОВГЗ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 січ, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
orest написав:- не до кінця ще зрозумілий вплив змін цінової (вартість розмитнення) політики на митницях. Хтось терпить, хтось бореться, хтось іде в тінь. З торговим балансом біда, пробують загнати імпорт в тінь?
Тут для керманычей 2 плюса: 1. Потоки черного нала в руки 2. На бумаге - торговый баланс может и притормозить ухудшение (типа "импорт сокращается", "всі перешли на українське" и т.п.)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
orest написав:. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП?
госбанки и без того крупнейшие держатели ОВГЗ. Здесь более тонкий просчёт, возможно на горизонте маячит призрак дефолта по ОВГЗ и чтобы не накрыть всю банковскую систему, госбанки будут постепенно выводить из этой "игры". А чтобы госбанки вывести при этом не потерять деньги местных бюджетов им запретили ходить на депозиты - только в ОВГЗ.
Для чого дефолт? Адже в ОВДП крім держбанків вклалися і "нерезиденти", нерезиденти, друзі сліпого трасту, ICUшні структури і тд. Яка перспектива зовнішніх запозичень, якщо іноземних інвесторів кинути в середині країни, який дефолт, якщо дохід від шоколадок там і Нафтогаз активно вкладається і тд? Дефолтити вибірково? Не вірю. Борги держбанків і ОВДП на балансі закрити взаємозаліком, дати рефінанс під сумнівні, ризиковані позики (самим собі коханим) і обнулити за рахунок ОВДП. Який дефолт, якщо це головний актив Ощаду, хто його купить після того (а вже в найближчих планах)? Вкладчик проблема в тому, що газ зараз не гравець, пальне поки що ні а вже давлять. Тоді що, навіть ліки, автівки, дороге бухло, турецькі майки це уже проблема??? Пальне втіче в тінь з радістю, але що робити з добривами? Своє виробництво закинули, а офіційні агрофірми в чорну брати не будуть, вони ж частину пального не пустять. Не знаю, виглядає на те, що задумали бабла хапнути по чорному, але до кінця не продумали. Не останній чинник покращення ситуації - імпорт газу по чесному, без офшорних прокладок, через які йде основна маса, чи вугілля без ротердамів... Але це ж фантастика...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Для чого дефолт? Адже в ОВДП крім держбанків вклалися і "нерезиденти", нерезиденти, друзі сліпого трасту, ICUшні структури і тд. Яка перспектива зовнішніх запозичень, якщо іноземних інвесторів кинути в середині країни, який дефолт, якщо дохід від шоколадок там і Нафтогаз активно вкладається і тд? Дефолтити вибірково? Не вірю. Борги держбанків і ОВДП на балансі закрити взаємозаліком, дати рефінанс під сумнівні, ризиковані позики (самим собі коханим) і обнулити за рахунок ОВДП. Який дефолт, якщо це головний актив Ощаду, хто його купить після того (а вже в найближчих планах)?
То что вы говорите это лирика. А есть математика. Посчитайте как долго вы сможете жить в долг под 18% годовых если уже треть ваших доходов уходит на обслуживание и возврат старых долгов и эта цифра (в том числе стоимость займа) из года в год растёт.