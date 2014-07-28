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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1308130913101311
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42

  vitaliian написав:
  orest написав:. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП?
госбанки и без того крупнейшие держатели ОВГЗ. Здесь более тонкий просчёт, возможно на горизонте маячит призрак дефолта по ОВГЗ и чтобы не накрыть всю банковскую систему, госбанки будут постепенно выводить из этой "игры". А чтобы госбанки вывести при этом не потерять деньги местных бюджетов им запретили ходить на депозиты - только в ОВГЗ.



большая часть ОВГЗ госбанков -это докапитализация (особенно Привата после национализации)
никто сейчас и в будущем выводить госбанки из ОВГЗ не будет
игра будет до последнего патрона :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:01

  orest написав:Вкладчик проблема в тому, що газ зараз не гравець, пальне поки що ні а вже давлять. Тоді що, навіть ліки, автівки, дороге бухло, турецькі майки це уже проблема??? Пальне втіче в тінь з радістю, але що робити з добривами? Своє виробництво закинули, а офіційні агрофірми в чорну брати не будуть, вони ж частину пального не пустять. Не знаю, виглядає на те, що задумали бабла хапнути по чорному, але до кінця не продумали.

Так и есть.
Кроме торможения белого импорта, и запуск его по "мутным схемам с чёрным налом", не хватает ещё только завышения экспорта и "компенсация фиктивного НДС". Ну и выдачи рефинанса с откатом

Всё как завещали "попередники".

А потом ещё выяснится, что резервы состоят из долгов, и "всё украли попередники". Но это будет в следующей серии :) "Легитимный - 2. Дежавю". Скоро в кино :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:19

  vitaliian написав:......
..... А есть математика. Посчитайте как долго вы сможете жить в долг под 18% годовых если уже треть ваших доходов уходит на обслуживание и возврат старых долгов и эта цифра (в том числе стоимость займа) из года в год растёт.

Можно долго.
Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее.

дальнейшее наращивание ОВГЗ возможно только с повышением учётной ставки.

% по ОВГЗ можно повышать и без изменения учётной ставки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:34

  ЛАД написав:% по ОВГЗ можно повышать и без изменения учётной ставки.
я оговорился, наращивать ОВГЗ можно лишь с повышением % дохода по ним.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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