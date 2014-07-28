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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42
vitaliian написав: orest написав:
. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП?
госбанки и без того крупнейшие держатели ОВГЗ. Здесь более тонкий просчёт, возможно на горизонте маячит призрак дефолта по ОВГЗ и чтобы не накрыть всю банковскую систему, госбанки будут постепенно выводить из этой "игры". А чтобы госбанки вывести при этом не потерять деньги местных бюджетов им запретили ходить на депозиты - только в ОВГЗ.
большая часть ОВГЗ госбанков -это докапитализация (особенно Привата после национализации)
никто сейчас и в будущем выводить госбанки из ОВГЗ не будет
игра будет до последнего патрона
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 14:01
orest написав:
Вкладчик проблема в тому, що газ зараз не гравець, пальне поки що ні а вже давлять. Тоді що, навіть ліки, автівки, дороге бухло, турецькі майки це уже проблема??? Пальне втіче в тінь з радістю, але що робити з добривами? Своє виробництво закинули, а офіційні агрофірми в чорну брати не будуть, вони ж частину пального не пустять. Не знаю, виглядає на те, що задумали бабла хапнути по чорному, але до кінця не продумали.
Так и есть.
Кроме торможения белого импорта, и запуск его по "мутным схемам с чёрным налом", не хватает ещё только завышения экспорта и "компенсация фиктивного НДС". Ну и выдачи рефинанса с откатом
Всё как завещали "попередники".
А потом ещё выяснится, что резервы состоят из долгов, и "всё украли попередники". Но это будет в следующей серии
"Легитимный - 2. Дежавю". Скоро в кино
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 27 січ, 2019 14:19
vitaliian написав:
......
..... А есть математика. Посчитайте как долго вы сможете жить в долг под 18% годовых если уже треть ваших доходов уходит на обслуживание и возврат старых долгов и эта цифра (в том числе стоимость займа) из года в год растёт.
Можно долго.
Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее.
К вопросу об инфляции (маленький пример). С НГ Триолан поднял цену за кабель-ТВ с 50 до 70 грн в месяц, т.е. на 40%. "Вот на эти 2% мы и живём"
дальнейшее наращивание ОВГЗ возможно только с повышением учётной ставки.
% по ОВГЗ можно повышать и без изменения учётной ставки.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 27 січ, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Нед 27 січ, 2019 14:34
ЛАД написав:
% по ОВГЗ можно повышать и без изменения учётной ставки.
я оговорился, наращивать ОВГЗ можно лишь с повышением % дохода по ним.
Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо.
а стоимость валютных овгз тоже инфляцией перекрывается?
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Додано: Нед 27 січ, 2019 15:51
vitaliian
Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции).
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).
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Додано: Нед 27 січ, 2019 16:08
ЛАД написав:
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).
14% было бы за счастье.
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