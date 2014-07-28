Додано: Нед 27 січ, 2019 18:13

orest

- ситуація хитка. Тим, хто таки наважився серйозними сумами на сезонні конвертації треба бути дуже обачними і тримати все під контролем.



Это хорошее предупреждение.Но опять же достаточно лиричное.Я не буду трогать овгз, топливо, банки.Как там всё сложится, так ли как на последних страницах обсуждают или не так, посмотрим.А вот по осторожности с сезонностью, это гораздо ближе тем. кто в неё играет или даже собирается.Первые, кто уже, они не могут быть осторожными по факту.Если кто то и положил не на депо, а на текущий, то в случае роста курса он не станет снимать и конвертировать.И ясно почему. потому что он будет надеяться на падение курса весной или летом, чтобы и проценты получить и на курсе прибавку.Следующие те, кто на депо.Расторгнуть они не могут.И в случае роста курса также не станут ничего осторожно делать, т к всегда остаётся шанс на падение курса к весне или лету, у кого когда заканчивается депо.И третьи, кто хотел, но не сыграл в сезонность.А таких много, просто люди не пишут об этом.Курс явно раньше времени начал активно падать и многие остались в долларе.Так вот им как раз и сложнее прийдётся.Если за тех, кто уже в игре я описал, что выбора у них нет, только ждать.А вот у доллародержателей выбор есть, или возможно будет.Если курс опять поднимется. то им прийдётся решать вопрос слива.Тут важно будет понять или это удачная случайность или уже тренд вверх со сломом сезонности.Скорее всего, вероятней. если курс подпрыгнет на 28+ будет архимассовый слив тех кто ждал 29+.Так же нельзя не отметить сроки, ведь гривну нужно разместить на депо или текущий.Для опоздальцев текущий будет оптимальным или 3 мес.Полгода уже очень близко граничит с валютной осенью, можно не вписаться.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.