orest написав:. Може саме тому уряд виганяє кошти громад з депозитів і пробує перекинути їх в ОВДП?
госбанки и без того крупнейшие держатели ОВГЗ. Здесь более тонкий просчёт, возможно на горизонте маячит призрак дефолта по ОВГЗ и чтобы не накрыть всю банковскую систему, госбанки будут постепенно выводить из этой "игры". А чтобы госбанки вывести при этом не потерять деньги местных бюджетов им запретили ходить на депозиты - только в ОВГЗ.
большая часть ОВГЗ госбанков -это докапитализация (особенно Привата после национализации) никто сейчас и в будущем выводить госбанки из ОВГЗ не будет игра будет до последнего патрона
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
orest написав:Вкладчик проблема в тому, що газ зараз не гравець, пальне поки що ні а вже давлять. Тоді що, навіть ліки, автівки, дороге бухло, турецькі майки це уже проблема??? Пальне втіче в тінь з радістю, але що робити з добривами? Своє виробництво закинули, а офіційні агрофірми в чорну брати не будуть, вони ж частину пального не пустять. Не знаю, виглядає на те, що задумали бабла хапнути по чорному, але до кінця не продумали.
Так и есть. Кроме торможения белого импорта, и запуск его по "мутным схемам с чёрным налом", не хватает ещё только завышения экспорта и "компенсация фиктивного НДС". Ну и выдачи рефинанса с откатом
Всё как завещали "попередники".
А потом ещё выяснится, что резервы состоят из долгов, и "всё украли попередники". Но это будет в следующей серии "Легитимный - 2. Дежавю". Скоро в кино
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
vitaliian написав:...... ..... А есть математика. Посчитайте как долго вы сможете жить в долг под 18% годовых если уже треть ваших доходов уходит на обслуживание и возврат старых долгов и эта цифра (в том числе стоимость займа) из года в год растёт.
Можно долго. Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее. К вопросу об инфляции (маленький пример). С НГ Триолан поднял цену за кабель-ТВ с 50 до 70 грн в месяц, т.е. на 40%. "Вот на эти 2% мы и живём"
дальнейшее наращивание ОВГЗ возможно только с повышением учётной ставки.
% по ОВГЗ можно повышать и без изменения учётной ставки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 27 січ, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
orest - ситуація хитка. Тим, хто таки наважився серйозними сумами на сезонні конвертації треба бути дуже обачними і тримати все під контролем.
Это хорошее предупреждение.Но опять же достаточно лиричное.Я не буду трогать овгз, топливо, банки.Как там всё сложится, так ли как на последних страницах обсуждают или не так, посмотрим.А вот по осторожности с сезонностью, это гораздо ближе тем. кто в неё играет или даже собирается.Первые, кто уже, они не могут быть осторожными по факту.Если кто то и положил не на депо, а на текущий, то в случае роста курса он не станет снимать и конвертировать.И ясно почему. потому что он будет надеяться на падение курса весной или летом, чтобы и проценты получить и на курсе прибавку.Следующие те, кто на депо.Расторгнуть они не могут.И в случае роста курса также не станут ничего осторожно делать, т к всегда остаётся шанс на падение курса к весне или лету, у кого когда заканчивается депо.И третьи, кто хотел, но не сыграл в сезонность.А таких много, просто люди не пишут об этом.Курс явно раньше времени начал активно падать и многие остались в долларе.Так вот им как раз и сложнее прийдётся.Если за тех, кто уже в игре я описал, что выбора у них нет, только ждать.А вот у доллародержателей выбор есть, или возможно будет.Если курс опять поднимется. то им прийдётся решать вопрос слива.Тут важно будет понять или это удачная случайность или уже тренд вверх со сломом сезонности.Скорее всего, вероятней. если курс подпрыгнет на 28+ будет архимассовый слив тех кто ждал 29+.Так же нельзя не отметить сроки, ведь гривну нужно разместить на депо или текущий.Для опоздальцев текущий будет оптимальным или 3 мес.Полгода уже очень близко граничит с валютной осенью, можно не вписаться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Привет.Мы тебя часто вспоминали, особенно раньше.Многие перестали писать. поэтому ничего удивительного.К ТА по гривнадоллар относимся скептически, хотя я тут многим пытался привить любовь к ТА вообще, т к он даёт много понимания о происходящих процессах.Да и графическое представление курса гораздо понятнее и информативнее, чем в наборе цифр.Но всё же никакой ТА не сможет тягаться с нашими властными манипуляторами.Приглашаем в конкурс, он у нас по 15м и 31м числам.Ради интереса можешь давать данные согласно ТА, будет интересно что получится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.