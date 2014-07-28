Действительно, крайне любопытно будет.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:48
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:26
Тихон Привіт, пропажа. Слава Богу, згадав . Надіюся, з поверненням? Може ще й Снупік, Ексайт повернуться, Кроп з команди читачів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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