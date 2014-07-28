Действительно, крайне любопытно будет.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:48
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:26
Тихон Привіт, пропажа. Слава Богу, згадав . Надіюся, з поверненням? Може ще й Снупік, Ексайт повернуться, Кроп з команди читачів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую! Все ,сданное даже две недели назад по 28, сейчас можно выкупить обратно добавив копейки, набежавшие на текущем под 9% грязными! Плюс! Но хочется увеличить этот плюс до максимума из спортивного интереса!
Ещё немаловажно: купив назад зеленого друга и получив на сегодня 3000-3500 гривен на 10к$ оказываешься в положении, когда нет игровых идей )))
Vitl написал про это выше - пока не хочется отягощаться выбором «менять или не менять»!
Ближайшие депо заканчивается 8.03 - по нему пока туманный результат
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