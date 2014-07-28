Действительно, крайне любопытно будет.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 27 січ, 2019 20:48
Додано: Нед 27 січ, 2019 21:26
Тихон Привіт, пропажа. Слава Богу, згадав . Надіюся, з поверненням? Може ще й Снупік, Ексайт повернуться, Кроп з команди читачів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Приветствую! Все ,сданное даже две недели назад по 28, сейчас можно выкупить обратно добавив копейки, набежавшие на текущем под 9% грязными! Плюс! Но хочется увеличить этот плюс до максимума из спортивного интереса!
Ещё немаловажно: купив назад зеленого друга и получив на сегодня 3000-3500 гривен на 10к$ оказываешься в положении, когда нет игровых идей )))
Vitl написал про это выше - пока не хочется отягощаться выбором «менять или не менять»!
Ближайшие депо заканчивается 8.03 - по нему пока туманный результат
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:59
SAndriy1
Ближайшие депо заканчивается 8.03 - по нему пока туманный результат
Тут всё ясно - на подарки
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:10
Скоро подводим итоги.Тов Сирчук сейчас имеет больше шансов.Но в последний момент всё может измениться.
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 28 січ, 2019 13:13, всього редагувалось 3 разів.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:11
Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:14
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:15
Почему вы его читаете? забаньте и всё. в этой жизни много несправедливости, если с каждой начинать разбираться - жизнь пройдёт. Других обижают как правило обиженные и ущербные люди. Думаете им легко? С самого утра весь мир надо успеть унизить и оскорбить, иначе ночью самого демоны замучают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
|