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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1309131013111312
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:48

  Vitl написав:Приглашаем в конкурс, он у нас по 15м и 31м числам.Ради интереса можешь давать данные согласно ТА, будет интересно что получится.


Действительно, крайне любопытно будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:26

Тихон Привіт, пропажа. Слава Богу, згадав :wink: . Надіюся, з поверненням? Може ще й Снупік, Ексайт повернуться, Кроп з команди читачів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую! Все ,сданное даже две недели назад по 28, сейчас можно выкупить обратно добавив копейки, набежавшие на текущем под 9% грязными! Плюс! Но хочется увеличить этот плюс до максимума из спортивного интереса!
Ещё немаловажно: купив назад зеленого друга и получив на сегодня 3000-3500 гривен на 10к$ оказываешься в положении, когда нет игровых идей )))
Vitl написал про это выше - пока не хочется отягощаться выбором «менять или не менять»!
Ближайшие депо заканчивается 8.03 - по нему пока туманный результат
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:59

SAndriy1

Ближайшие депо заканчивается 8.03 - по нему пока туманный результат

Тут всё ясно - на подарки :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:10

Скоро подводим итоги.Тов Сирчук сейчас имеет больше шансов.Но в последний момент всё может измениться.
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 28 січ, 2019 13:13, всього редагувалось 3 разів.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:11

Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:14

  Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:15

  Vitl написав: где он обозвал Лада остался.А мой ответ на этот пост без единого нарушения удалён.Почему почти в каждом посте ...безнаказанно обзывает других участников форума.

Почему вы его читаете? забаньте и всё. в этой жизни много несправедливости, если с каждой начинать разбираться - жизнь пройдёт. Других обижают как правило обиженные и ущербные люди. Думаете им легко? С самого утра весь мир надо успеть унизить и оскорбить, иначе ночью самого демоны замучают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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