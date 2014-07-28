Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:21
Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
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