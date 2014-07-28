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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1310131113121313
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:21

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП

Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено :D

Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
SAndriy1
 
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  #<1 ... 1310131113121313
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