RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1310131113121313
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:21

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП

Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено :D

Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
SAndriy1
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:26

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП

Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено :D

Ну 27.40 на завтра то занадто оптимістично. :mrgreen:
Але вже з завтрішнього дня і до 31 числа курс плаватиме в тому діапазоні,який забезпечить Вам 1 місце. :wink:
tea
 
Повідомлень: 16769
З нами з: 15.11.08
Подякував: 580 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:57

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.

улыбнуло. а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили.
а потом подумайте какая зарплата должна заставить человека отказаться от сидения дома и получения этих льгот и выйти на работу. явно не 5К :mrgreen:
я уже молчу о том что на это все где то нужно взять деньги.
mephala
 
Повідомлень: 3993
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:06

  ЛАД написав:vitaliian
Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции).
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).

ИМХО нерезам пофик на нашу инфляцию внутри. им главно курс доллара.
mephala
 
Повідомлень: 3993
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  mephala написав:а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили.
Суммарная заработная плата и.о. председателя правления Евгения Кравцова за 2018 год составила 9,7 миллионов гривен.
http://www.litsa.com.ua/show/a/45104
При этом все плачут что в бюджете нет денег. В русалок верю в домовых...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 528
З нами з: 06.04.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1310131113121313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6710
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.