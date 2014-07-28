Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.
А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП
Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено
Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
Vitl написав:Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.
улыбнуло. а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили. а потом подумайте какая зарплата должна заставить человека отказаться от сидения дома и получения этих льгот и выйти на работу. явно не 5К я уже молчу о том что на это все где то нужно взять деньги.
ЛАД написав:vitaliian Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции). Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).
ИМХО нерезам пофик на нашу инфляцию внутри. им главно курс доллара.
mephala написав:а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили.
Суммарная заработная плата и.о. председателя правления Евгения Кравцова за 2018 год составила 9,7 миллионов гривен. http://www.litsa.com.ua/show/a/45104 При этом все плачут что в бюджете нет денег. В русалок верю в домовых...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan