Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:21
Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:26
Ну 27.40 на завтра то занадто оптимістично.
Але вже з завтрішнього дня і до 31 числа курс плаватиме в тому діапазоні,який забезпечить Вам 1 місце.
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:57
улыбнуло. а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили.
а потом подумайте какая зарплата должна заставить человека отказаться от сидения дома и получения этих льгот и выйти на работу. явно не 5К
я уже молчу о том что на это все где то нужно взять деньги.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:06
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Суммарная заработная плата и.о. председателя правления Евгения Кравцова за 2018 год составила 9,7 миллионов гривен.
При этом все плачут что в бюджете нет денег. В русалок верю в домовых...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:42
А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП[/quote]
Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено [/quote]
Ну 27.40 на завтра то занадто оптимістично.
Але вже з завтрішнього дня і до 31 числа курс плаватиме в тому діапазоні,який забезпечить Вам 1 місце. [/quote]
Опять ты за место.Я уже писал, что если резко вниз не пойдём(а 27,40 конечно была шутка, не лишённая смысла ), то при очень плавном снижении есть форумчанин Сирчук. кот возможно более точно спрогнозировал 27,75.Ну а вообще, уже не раз было. что сегодня я был ближе. а завтра дальше.Но для меня это не главное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 28 січ, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
инфляция при стабильном курсе не имеет никакого значения
по факту она просто догоняющая
если заходить с валюты и потом обратно - 18% в валюте это очень не дурно ))
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:38
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
лавочки где берут (и отдают) валюту с 18% проффитом долго не живут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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