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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1310131113121313
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:21

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП

Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено :D

Не думаю - НБУ выкупит часть и предложение не будет таким значительным из-за усиленной компенсации НДС на прошлой неделе
Ревальвация будет продолжаться не экстренными темпами, а плавненько и постепенно
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:26

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП

Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено :D

Ну 27.40 на завтра то занадто оптимістично. :mrgreen:
Але вже з завтрішнього дня і до 31 числа курс плаватиме в тому діапазоні,який забезпечить Вам 1 місце. :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:57

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Я до сих пор убеждён. что нужно защитить незащищённые слои пусть даже совковым методом
нужен реестр малоимущих, открытый доступный для всех. И адресная помощь. Прежде всего медикаменты (они и работающим не каждому доступны), мед.обслуживание, бесплатный обед (или 50грн в день на питание) и компенсация коммуналки. Реестр избирателей есть, а реестра малоимущих нет.

улыбнуло. а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили.
а потом подумайте какая зарплата должна заставить человека отказаться от сидения дома и получения этих льгот и выйти на работу. явно не 5К :mrgreen:
я уже молчу о том что на это все где то нужно взять деньги.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:06

  ЛАД написав:vitaliian
Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции).
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).

ИМХО нерезам пофик на нашу инфляцию внутри. им главно курс доллара.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  mephala написав:а теперь возьмите на калькулятор все то что перечислили.
Суммарная заработная плата и.о. председателя правления Евгения Кравцова за 2018 год составила 9,7 миллионов гривен.
http://www.litsa.com.ua/show/a/45104
При этом все плачут что в бюджете нет денег. В русалок верю в домовых...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:42

  tea написав:Ожидаемого многими роста доллара не состоялось.

А завтра нерезиденти продаватимуть долари,щоб зайти в ОВДП[/quote]
Завтра ещё и повышенная выручка экспортёров.27,40 обеспечено :D[/quote]
Ну 27.40 на завтра то занадто оптимістично. :mrgreen:
Але вже з завтрішнього дня і до 31 числа курс плаватиме в тому діапазоні,який забезпечить Вам 1 місце. :wink:[/quote]
Опять ты за место.Я уже писал, что если резко вниз не пойдём(а 27,40 конечно была шутка, не лишённая смысла :) ), то при очень плавном снижении есть форумчанин Сирчук. кот возможно более точно спрогнозировал 27,75.Ну а вообще, уже не раз было. что сегодня я был ближе. а завтра дальше.Но для меня это не главное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  vitaliian написав:Почему вы его читаете? забаньте и всё. в этой жизни много несправедливости, если с каждой начинать разбираться - жизнь пройдёт. Других обижают как правило обиженные и ущербные люди. Думаете им легко? С самого утра весь мир надо успеть унизить и оскорбить, иначе ночью самого демоны замучают.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD) :D :) :o :lol: :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 28 січ, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее.
К вопросу об инфляции (маленький пример). С НГ Триолан поднял цену за кабель-ТВ с 50 до 70 грн в месяц, т.е. на 40%


инфляция при стабильном курсе не имеет никакого значения

по факту она просто догоняющая

если заходить с валюты и потом обратно - 18% в валюте это очень не дурно ))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex6 написав:если заходить с валюты и потом обратно - 18% в валюте это очень не дурно ))
лавочка где берут и отдают валюту с 18% проффитом долго не проживёт.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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