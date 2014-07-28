Додано: Пон 28 січ, 2019 20:43

Ближайшие перспективы курса определятся борьбой разнонаправленных факторов, скопившихся к окончанию месяца.Вероятнее плавное движение в одну из сторон.С меньшей вероятностью может случиться резкое движение - вверх вообще с очень низкой, а вниз вполне реально.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.