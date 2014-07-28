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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Вкладчик1234 написав:У нас и так уже внутри страны цены на некоторые товары выше, чем у евро-соседей.
Где будет экспорт при таком укрепляже?

вы же не думаете что в этом виноват укрепляж?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:23

Трахнули его так, что прибежал красным побрызгать :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:35

да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:38

  Вкладчик1234 написав:Где будет экспорт при таком укрепляже?

Зато импорт становится всё доступнее.


скажу Вам так по всей видимости там решили, что импорт рулит, а заводы и фабрики только загрязняют воздух.
нет заводов и фабрик - нет и экспорта
нет экспорта - нет соответственно проблем с экспортом )))
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 28 січ, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:41

  uaprofi написав:да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде

В смысле в 2020м :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:43

  Vitl написав:
  uaprofi написав:да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде

В смысле в 2020м :)


Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:43

Ближайшие перспективы курса определятся борьбой разнонаправленных факторов, скопившихся к окончанию месяца.Вероятнее плавное движение в одну из сторон.С меньшей вероятностью может случиться резкое движение - вверх вообще с очень низкой, а вниз вполне реально.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:48

  uaprofi написав:
  Vitl написав:
  uaprofi написав:да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде

В смысле в 2020м :)


Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?


Я даже жалею, что совсем недавно не слил па 28, казалось что очень дёшево после того как почти всю осень вокруг 28 ходили.Я писал, что заАккордил небольшую сумму, там срок 93 дня, просто не хотел покупать дорогие доллары.Теоретически я допускаю любой курс, хоть 29,5 хоть 33.Завтра произойдёт очередное ЧП в стране и все побегут в доллар миллиардами гривен, такое ведь может случиться.К сожалению в стране именно такая ситуация, когда нет уверенности в завтрашнем дне.Все действия приходится делать с риском.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:55

  Vitl написав:Ближайшие перспективы курса определятся борьбой разнонаправленных факторов, скопившихся к окончанию месяца.Вероятнее плавное движение в одну из сторон.С меньшей вероятностью может случиться резкое движение - вверх вообще с очень низкой, а вниз вполне реально.


то то да до конца этого месяца вероятность резкого роста - просто ничтожна и здесь Вы как всегда правы!

но впереди февраль, а в феврале , да и в марте так бывает, что синоптики прогнозируют одно - а вийшов з хати а там калюжі
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:59

  Vitl написав:Теоретически я допускаю любой курс, хоть 29,5 хоть 33.Завтра произойдёт очередное ЧП в стране и все побегут в доллар миллиардами гривен, такое ведь может случиться.К сожалению в стране именно такая ситуация, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

вот и я о том же - но как по мне достаточно просто потрубить по ТВ - шо оно дорожает каждый день на 50 коп., а объяснить это можно даже пенсионерами которые хотят раскачать экономику, т.е. не нужно даже каких либо объективных причин.
uaprofi
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