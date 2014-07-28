Сам по себе нет.
Но он увеличивает валютный эквивалент цены товара.
Что делает его неконкурентным на экспорт
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:00
Сам по себе нет.
Но он увеличивает валютный эквивалент цены товара.
Что делает его неконкурентным на экспорт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:09
Вкладчик1234 посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. Было бы что экспортировать более 300 стран с удовольствием купят то что им нужно: трактора, комбайны, автомобили, самолёты, корабли. А что мы экспортируем? Сырьё (цена которого периодически очень сильно падает). Вы когда-то слышали о двухкратном падении цен на автомобили мерседес или бмв? А нефть, зерно, металлы, сахар, гречка, семечка могут снижаться в цене 2 и более раз. Потому что это у много кого есть и периодически на рынке возникает избыток. А мерседесы есть только у одной страны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:12
Спору нет.
Но укрепляж делает это дело ещё более бессмысленным
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:15
хочу всех отвлечь от бестолковой темы "прогноз курса" , посмотреть и посмеяться
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
если постоянно девальвировать гривну в угоду экспорту, то к нам не придет ни один инвестор. Какой будет курс через 5-10 лет? Сколько инвестор будет ждать возврата инвестиций? Нам и так кроме сырья нечего экспортировать вдобавок ещё разгоним инвесторов ползучей девальвацией. Чтобы современные технологии стали совсем недоступны. В т.ч. медицине и энергетике. В итоге будем электроэнергию импортировать а лечиться ездить в Белоруссию потому что там технологии есть и цены ниже.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
|