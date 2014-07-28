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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1312131313141315
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:00

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:У нас и так уже внутри страны цены на некоторые товары выше, чем у евро-соседей.
Где будет экспорт при таком укрепляже?

вы же не думаете что в этом виноват укрепляж?

Сам по себе нет.
Но он увеличивает валютный эквивалент цены товара.
Что делает его неконкурентным на экспорт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:09

Вкладчик1234 посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. Было бы что экспортировать более 300 стран с удовольствием купят то что им нужно: трактора, комбайны, автомобили, самолёты, корабли. А что мы экспортируем? Сырьё (цена которого периодически очень сильно падает). Вы когда-то слышали о двухкратном падении цен на автомобили мерседес или бмв? А нефть, зерно, металлы, сахар, гречка, семечка могут снижаться в цене 2 и более раз. Потому что это у много кого есть и периодически на рынке возникает избыток. А мерседесы есть только у одной страны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:12

  vitaliian написав:чтобы не влазить в дебри цифр и демагогии, посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. Было бы что экспортировать более 300 стран с удовольствием купят то что им нужно.

Спору нет.
Но укрепляж делает это дело ещё более бессмысленным
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:15

хочу всех отвлечь от бестолковой темы "прогноз курса" , посмотреть и посмеяться
https://www.youtube.com/watch?v=I-DR4xRZXlw
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Вкладчик1234 написав:Но укрепляж делает это дело ещё более бессмысленным
если постоянно девальвировать гривну в угоду экспорту, то к нам не придет ни один инвестор. Какой будет курс через 5-10 лет? Сколько инвестор будет ждать возврата инвестиций? Нам и так кроме сырья нечего экспортировать вдобавок ещё разгоним инвесторов ползучей девальвацией. Чтобы современные технологии стали совсем недоступны. В т.ч. медицине и энергетике. В итоге будем электроэнергию импортировать а лечиться ездить в Белоруссию потому что там технологии есть и цены ниже.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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