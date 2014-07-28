Додано: Пон 28 січ, 2019 21:09

Вкладчик1234 посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. Было бы что экспортировать более 300 стран с удовольствием купят то что им нужно: трактора, комбайны, автомобили, самолёты, корабли. А что мы экспортируем? Сырьё (цена которого периодически очень сильно падает). Вы когда-то слышали о двухкратном падении цен на автомобили мерседес или бмв? А нефть, зерно, металлы, сахар, гречка, семечка могут снижаться в цене 2 и более раз. Потому что это у много кого есть и периодически на сырьевом рынке возникает переизбыток то одного то другого. А мерседесы есть только у одной страны.

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 21:59, всього редагувалось 2 разів.

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