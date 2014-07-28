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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1313131413151316
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:02

Василь-Рівне

Добрий вечір тобі, пане господарю!
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:Василь-Рівне

Добрий вечір тобі, пане господарю!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:48

  freeze написав:Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.
О-го-го-го, практически снайпер )))

Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:50

  vitaliian написав:
  freeze написав:О-го-го-го, практически снайпер )))
приглашаем к нам на ветку?
:D

В трамвае он ездил кажись осенью, тогда и 31 в январе ванговал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:51

Уберите этого дятла пьяного, кот тут про путина рапинается, это здесь нафик не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:59

  prodigy написав:
  uaprofi написав:
  prodigy написав:хочу всех отвлечь от бестолковой темы "прогноз курса" , посмотреть и посмеяться
https://www.youtube.com/watch?v=I-DR4xRZXlw


это смешно?


ніт


серьёзно? а я уж подумал шо там после слова - уточек - нужно ржать
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