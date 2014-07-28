Василь-Рівне
Добрий вечір тобі, пане господарю!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:02
Василь-Рівне
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:48
Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:50
В трамвае он ездил кажись осенью, тогда и 31 в январе ванговал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:51
Уберите этого дятла пьяного, кот тут про путина рапинается, это здесь нафик не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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