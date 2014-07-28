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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1313131413151316
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:51

Уберите этого дятла пьяного, кот тут про путина рапинается, это здесь нафик не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:59

  prodigy написав:
  uaprofi написав:
  prodigy написав:хочу всех отвлечь от бестолковой темы "прогноз курса" , посмотреть и посмеяться
https://www.youtube.com/watch?v=I-DR4xRZXlw


это смешно?


ніт


серьёзно? а я уж подумал шо там после слова - уточек - нужно ржать
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:32

uaprofi

с много чего можно посмеяться:
Гриценко(меломан)
Зеленский(типа свідомий двірник)

у торонто радио каждый клип смешной
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:35

  uaprofi написав:
  Vitl написав:Теоретически я допускаю любой курс, хоть 29,5 хоть 33.Завтра произойдёт очередное ЧП в стране и все побегут в доллар миллиардами гривен, такое ведь может случиться.К сожалению в стране именно такая ситуация, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

вот и я о том же - но как по мне достаточно просто потрубить по ТВ - шо оно дорожает каждый день на 50 коп., а объяснить это можно даже пенсионерами которые хотят раскачать экономику, т.е. не нужно даже каких либо объективных причин.


вот про пенсионеров только не надо...лучше про Пу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:43

  Vitl написав:
  freeze написав:Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.
О-го-го-го, практически снайпер )))

Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.


Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года, про февраль никто и не спрашивал. 2015 год был явно не простой в своих тенденциях и тревожных ожиданиях.
Этот год как по мне более предсказуемый, несмотря на мега выборы, выплаты и тд.
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