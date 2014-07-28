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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:51
Уберите этого дятла пьяного, кот тут про путина рапинается, это здесь нафик не нужно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:59
prodigy написав: uaprofi написав:
это смешно?
ніт
серьёзно? а я уж подумал шо там после слова - уточек - нужно ржать
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:32
uaprofi
с много чего можно посмеяться:
Гриценко(меломан)
Зеленский(типа свідомий двірник)
у торонто радио каждый клип смешной
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:35
uaprofi написав: Vitl написав:
Теоретически я допускаю любой курс, хоть 29,5 хоть 33.Завтра произойдёт очередное ЧП в стране и все побегут в доллар миллиардами гривен, такое ведь может случиться.К сожалению в стране именно такая ситуация, когда нет уверенности в завтрашнем дне.
вот и я о том же - но как по мне достаточно просто потрубить по ТВ - шо оно дорожает каждый день на 50 коп., а объяснить это можно даже пенсионерами которые хотят раскачать экономику, т.е. не нужно даже каких либо объективных причин.
вот про пенсионеров только не надо...лучше про Пу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:43
Vitl написав: freeze написав:
Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.
О-го-го-го, практически снайпер )))
Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.
Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года, про февраль никто и не спрашивал. 2015 год был явно не простой в своих тенденциях и тревожных ожиданиях.
Этот год как по мне более предсказуемый, несмотря на мега выборы, выплаты и тд.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:15
mephala написав: ЛАД написав:vitaliian
Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции).
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).
ИМХО нерезам пофик на нашу инфляцию внутри. им главно курс доллара.
Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:22
Alex6 написав: ЛАД написав:
Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее.
К вопросу об инфляции (маленький пример). С НГ Триолан поднял цену за кабель-ТВ с 50 до 70 грн в месяц, т.е. на 40%
инфляция при стабильном курсе не имеет никакого значения
Для кого?
Для людей? Для бизнеса? Для кого ещё?
по факту она просто догоняющая
И кого (что) она догоняет?
если заходить с валюты и потом обратно - 18% в валюте это очень не дурно ))
Тут Вы правы, спорить не приходится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:24
uaprofi написав: Vitl написав: uaprofi написав:
да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде
В смысле в 2020м
Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?
Вопрос не ко мне, но я думаю - нет.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:31
vitaliian написав:Вкладчик1234
посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. ....
Роста экспорта не было, а вот падение импорта - да, и заметное. Т.е. торгбаланс улучшился.
А рост экспорта - задача, не решаемая за день. Но девальвация облегчает её решение, хотя и не обеспечивает его автоматически.
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