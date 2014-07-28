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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1313131413151316
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:35

  uaprofi написав:
  Vitl написав:Теоретически я допускаю любой курс, хоть 29,5 хоть 33.Завтра произойдёт очередное ЧП в стране и все побегут в доллар миллиардами гривен, такое ведь может случиться.К сожалению в стране именно такая ситуация, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

вот и я о том же - но как по мне достаточно просто потрубить по ТВ - шо оно дорожает каждый день на 50 коп., а объяснить это можно даже пенсионерами которые хотят раскачать экономику, т.е. не нужно даже каких либо объективных причин.


вот про пенсионеров только не надо...лучше про Пу
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:43

  Vitl написав:
  freeze написав:Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.
О-го-го-го, практически снайпер )))

Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.


Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года, про февраль никто и не спрашивал. 2015 год был явно не простой в своих тенденциях и тревожных ожиданиях.
Этот год как по мне более предсказуемый, несмотря на мега выборы, выплаты и тд.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:15

  mephala написав:
  ЛАД написав:vitaliian
Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции).
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).

ИМХО нерезам пофик на нашу инфляцию внутри. им главно курс доллара.

Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:22

  Alex6 написав:
  ЛАД написав:Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее.
К вопросу об инфляции (маленький пример). С НГ Триолан поднял цену за кабель-ТВ с 50 до 70 грн в месяц, т.е. на 40%


инфляция при стабильном курсе не имеет никакого значения

Для кого? :)
Для людей? Для бизнеса? Для кого ещё?

по факту она просто догоняющая

И кого (что) она догоняет?

если заходить с валюты и потом обратно - 18% в валюте это очень не дурно ))

Тут Вы правы, спорить не приходится. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:24

  uaprofi написав:
  Vitl написав:
  uaprofi написав:да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде

В смысле в 2020м :)


Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?

Вопрос не ко мне, но я думаю - нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 03:31

  vitaliian написав:Вкладчик1234 посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. ....

Роста экспорта не было, а вот падение импорта - да, и заметное. Т.е. торгбаланс улучшился.
А рост экспорта - задача, не решаемая за день. Но девальвация облегчает её решение, хотя и не обеспечивает его автоматически.

Девальвация с 8 до 28 уже дала экспортерам фору на десятки лет вперёд.

Эту фору за последние 3 года мы успешно съели и сегодня мы на уровне 2013, если не хуже. Единственное преимущество перед 2013 - заробитчане и большой приток валюты от них. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 07:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной а валютой выгодно?

Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой). Это мина замедленного действия. Отложенный девал неизбежен.

При этом я не сторонник слабой гривны в угоду экспортеров. Для развития экономики как никогда нужна стабильная гривна и инвестиции. Но из двух зол выбирают меньшее. Про развитие экономики уже можно забыть, живём по принципу "нам бы день продержаться и ночь простоять". Вся эта стабильность дутая и вдобавок недешёвая.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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