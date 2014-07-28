Додано: Вів 29 січ, 2019 07:56

ЛАД написав: Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство. Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.

извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной авыгодно?Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой). Это мина замедленного действия. Отложенный девал неизбежен.При этом я не сторонник слабой гривны в угоду экспортеров. Для развития экономики как никогда нужна стабильная гривна и инвестиции. Но из двух зол выбирают меньшее. Про развитие экономики уже можно забыть, живём по принципу "нам бы день продержаться и ночь простоять". Вся эта стабильность дутая и вдобавок недешёвая.