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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:35
uaprofi написав: Vitl написав:
Теоретически я допускаю любой курс, хоть 29,5 хоть 33.Завтра произойдёт очередное ЧП в стране и все побегут в доллар миллиардами гривен, такое ведь может случиться.К сожалению в стране именно такая ситуация, когда нет уверенности в завтрашнем дне.
вот и я о том же - но как по мне достаточно просто потрубить по ТВ - шо оно дорожает каждый день на 50 коп., а объяснить это можно даже пенсионерами которые хотят раскачать экономику, т.е. не нужно даже каких либо объективных причин.
вот про пенсионеров только не надо...лучше про Пу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:43
Vitl написав: freeze написав:
Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.
О-го-го-го, практически снайпер )))
Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.
Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года, про февраль никто и не спрашивал. 2015 год был явно не простой в своих тенденциях и тревожных ожиданиях.
Этот год как по мне более предсказуемый, несмотря на мега выборы, выплаты и тд.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:15
mephala написав: ЛАД написав:vitaliian
Не существенно. Я ответил, почему, к примеру, и 25% может быть вполне нормально (при соотв. инфляции).
Надеюсь, Вы не ожидаете выполнения обещаний НБУ об инфляции 7% (или сколько там?).
ИМХО нерезам пофик на нашу инфляцию внутри. им главно курс доллара.
Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:22
Alex6 написав: ЛАД написав:
Если брать в долг под 18%, а инфляцию сделать 25%, то жить можно даже неплохо. Сегодня такого счастья, конечно, нет, но и 9,8%, как показывает офиц. статистика, нет тоже. При инфляции 14-15% реальная доходность ОВГЗ составит 4-5%, что гораздо скромнее и терпимее.
К вопросу об инфляции (маленький пример). С НГ Триолан поднял цену за кабель-ТВ с 50 до 70 грн в месяц, т.е. на 40%
инфляция при стабильном курсе не имеет никакого значения
Для кого?
Для людей? Для бизнеса? Для кого ещё?
по факту она просто догоняющая
И кого (что) она догоняет?
если заходить с валюты и потом обратно - 18% в валюте это очень не дурно ))
Тут Вы правы, спорить не приходится.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:24
uaprofi написав: Vitl написав: uaprofi написав:
да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде
В смысле в 2020м
Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?
Вопрос не ко мне, но я думаю - нет.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 03:31
vitaliian написав:Вкладчик1234
посмотрите на "рост" экспорта при девальвации гривны с 8 до 24 грн. ....
Роста экспорта не было, а вот падение импорта - да, и заметное. Т.е. торгбаланс улучшился.
А рост экспорта - задача, не решаемая за день. Но девальвация облегчает её решение, хотя и не обеспечивает его автоматически.
Девальвация с 8 до 28 уже дала экспортерам фору на десятки лет вперёд.
Эту фору за последние 3 года мы успешно съели и сегодня мы на уровне 2013, если не хуже. Единственное преимущество перед 2013 - заробитчане и большой приток валюты от них.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 07:56
ЛАД написав:
Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной а валютой
выгодно?
Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой). Это мина замедленного действия. Отложенный девал неизбежен.
При этом я не сторонник слабой гривны в угоду экспортеров. Для развития экономики как никогда нужна стабильная гривна и инвестиции. Но из двух зол выбирают меньшее. Про развитие экономики уже можно забыть, живём по принципу "нам бы день продержаться и ночь простоять". Вся эта стабильность дутая и вдобавок недешёвая.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:39
Vitl написав: freeze написав:
Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.
О-го-го-го, практически снайпер )))
Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.
Щодо цитованого в Контексті прогнозу Аляка. Це тільки один з можливих сценаріїв, при чому не най імовірніший. Північний потік під великим питанням (торкався недавно), світова криза також не доконаний факт, швидше всього ще не скоро (також детально викладав свою думку кілька разів), виплати по боргах в цьому році не критичні, наступний рік також можна проскочити (залежить хто виграє вибори і яку політику вибере: можна реструктуризувати, або вивід економіки з тіні і питання боргів і пенсійного вирішені). Торговий баланс кардинально покращується шляхом збільшення видобутку власного газу і ліквідацією офшорних прокладок, через які імпортується левова частка газу зараз. Трудова міграція уже скоро може бути закінчена. Тут також потрібно комусь працювати і наші алігатори змушені підняти зп. "Криптовалютна бульбашка" - взагалі шедевр, враховуючи теперішню ціну біткойна. В аналізі ціни нафти ні слова про геополітичний фактор формування ціни, про революцію в накопиченні і зберіганні енергії, про ріст ролі полімерів...
Основний чинник вартості валюти в цьому році (а можливо і в наступному) у нас - вибори, а про них ні слова, до речі, якщо вже говорити про можливу агресію росії, то знову ж у світлі результатів виборів і людського ресурсу вони тут не отримають (це уже не фактор)...
Якось так.
Ну і пригадалося мені, як у вересні 2015 пробував подискутувати з шановним viewtopic.php?p=3232431#p3232431
тоді він вихваляв Порошенка з тою ж завзятістю, з якою зараз ганить і звинувачує у всіх бідах.
П.С. Виростем на МБ сьогодні чи завтра?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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