Додано: Вів 29 січ, 2019 12:10

freeze написав: Vitl написав: freeze написав: Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.

О-го-го-го, практически снайпер ))) Погуглил кстати прогнозы этого Alyak, прогноз от декабря 2014 года - курс был около 16 - его прогноз на конец 2015 года - будет 22.О-го-го-го, практически снайпер )))

Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть. Не, ну в феврале 2015 было и 40.Т е в чём смысл таких прогнозов, просто ляпнуть.



Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года, про февраль никто и не спрашивал. 2015 год был явно не простой в своих тенденциях и тревожных ожиданиях.

Этот год как по мне более предсказуемый, несмотря на мега выборы, выплаты и тд. Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года, про февраль никто и не спрашивал. 2015 год был явно не простой в своих тенденциях и тревожных ожиданиях.Этот год как по мне более предсказуемый, несмотря на мега выборы, выплаты и тд.

Не соглашусь.Чем февраль отличается от декабряПо сути ни чем, условной границей конца года.Хвалы были бы основательны, если бы он предсказал и ОБОСНОВАЛ, что курс с 16 девальвирует на 22 за год, но при этом сходит к 40.Обоснования у него есть всегда. но как уже в трамвае определились. притянутые за уши.Ну а по факту просто совпадение . т к с 40 в зависимости от обстоятельств можно было опуститься к любой цифре или даже пойти дальше, если бы мвф не вытащил нас как утопающих.ПС и ещё - Прогноз был у него на конец 2015 года в конце 2014 года - вот эта фраза как раз и говорит. что он был вообще не в курсе, что всего то через месяц курс выстрелит в 40.