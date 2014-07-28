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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1314131513161317
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:16

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде

В смысле в 2020м :)


Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?[/quote]
Вопрос не ко мне, но я думаю - нет.[/quote]

Как всегда проще оперировать вероятностями.Если обвал и будет, то вероятнее всего после вторых выборов.Почему и как кто это представляет, он будет после первых :?: Президент это не рада и не правительство.Будет переходный период, вешать пэрэмогы пока будет не на кого и друзякам надо дать смотать удочки, типа Гонтаревой, они ведь все повязаны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:то вероятнее всего после вторых выборов
после парламентских?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:21

orest

Всё таки, несмотря на определённую пользу, у большинства не возникло особого восхищения ответами Аляка.Большинство отозвались критически.Спасибо ему за варианты, за то, что разворушил мысли, но многое очень спорно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:22

  vitaliian написав:
  Vitl написав:то вероятнее всего после вторых выборов
после парламентских?

Да.До них начнётся просто валютная осень, и потом ступенеобразный скачёк, имхо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:27

  Vitl написав:
  vitaliian написав:
  Vitl написав:то вероятнее всего после вторых выборов
после парламентских?

Да.До них начнётся просто валютная осень, и потом ступенеобразный скачёк, имхо.

наши прогнозы совпадают)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:29

По поводу кризиса.Я не разделяю мнения всех, кто надеется, что пронесёт.И здесь и в трамвае.Тот же Либо сам себе противоречит, как и многие. что пока рано утверждать, пока не явно, может минёт.Так же и другие. может и в следующем проскочим...Нет, товарищи, в том то и дело, что не проскочим, т к он не просто под вопросом, а он уже начался.Чтобы это понять. нужно немного знаний.Первое - кризис имеет продолжительность 15-30 месяцев и соотв различные фазы.Начальная фаза налицо - рост золота, трежерис, падение фонды, планируемое повышение ставки.Не понимаю, что ещё кому нужно, чтобы поставить диагноз.Далее просто будут добавляться отрицательные факторы, усугубляющие ситуацию, типа проблем с Дойч банком или что то подобное.И тут важное, это совпадёт с трудным у нас 2020м или даже концом сего года.Надеяться на что то положительное можно только как на чудо с малой вероятностью.Только в танк, никаких процентов по грндепо, переждать, а лучше что то купить за дёшево за доллары.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:45

признаки кризиса, сначала вырастет стоимость займов с текущих то 10-12% (в твердой валюте), потом упадёт экспорт и дальше по нарастающей: банкротства, девальвации, безработица.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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