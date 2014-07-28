Додано: Вів 29 січ, 2019 12:29

По поводу кризиса.Я не разделяю мнения всех, кто надеется, что пронесёт.И здесь и в трамвае.Тот же Либо сам себе противоречит, как и многие. что пока рано утверждать, пока не явно, может минёт.Так же и другие. может и в следующем проскочим...Нет, товарищи, в том то и дело, что не проскочим, т к он не просто под вопросом, а он уже начался.Чтобы это понять. нужно немного знаний.Первое - кризис имеет продолжительность 15-30 месяцев и соотв различные фазы.Начальная фаза налицо - рост золота, трежерис, падение фонды, планируемое повышение ставки.Не понимаю, что ещё кому нужно, чтобы поставить диагноз.Далее просто будут добавляться отрицательные факторы, усугубляющие ситуацию, типа проблем с Дойч банком или что то подобное.И тут важное, это совпадёт с трудным у нас 2020м или даже концом сего года.Надеяться на что то положительное можно только как на чудо с малой вероятностью.Только в танк, никаких процентов по грндепо, переждать, а лучше что то купить за дёшево за доллары.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.