|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:16
ЛАД написав: uaprofi написав:
да 29.5 кажись в этот раз не достигнем,
но всё возможно на следующем периоде
В смысле в 2020м
Вы действительно разместились в гривне на полгода?
думаете за полгода не осилим?[/quote]
Вопрос не ко мне, но я думаю - нет.[/quote]
Как всегда проще оперировать вероятностями.Если обвал и будет, то вероятнее всего после вторых выборов.Почему и как кто это представляет, он будет после первых
Президент это не рада и не правительство.Будет переходный период, вешать пэрэмогы пока будет не на кого и друзякам надо дать смотать удочки, типа Гонтаревой, они ведь все повязаны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15252
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 1637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:20
Vitl написав:
то вероятнее всего после вторых выборов
после парламентских?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:21
orest
Всё таки, несмотря на определённую пользу, у большинства не возникло особого восхищения ответами Аляка.Большинство отозвались критически.Спасибо ему за варианты, за то, что разворушил мысли, но многое очень спорно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15252
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 1637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:22
vitaliian написав: Vitl написав:
то вероятнее всего после вторых выборов
после парламентских?
Да.До них начнётся просто валютная осень, и потом ступенеобразный скачёк, имхо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15252
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 1637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:27
Vitl написав: vitaliian написав: Vitl написав:
то вероятнее всего после вторых выборов
после парламентских?
Да.До них начнётся просто валютная осень, и потом ступенеобразный скачёк, имхо.
наши прогнозы совпадают)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:29
По поводу кризиса.Я не разделяю мнения всех, кто надеется, что пронесёт.И здесь и в трамвае.Тот же Либо сам себе противоречит, как и многие. что пока рано утверждать, пока не явно, может минёт.Так же и другие. может и в следующем проскочим...Нет, товарищи, в том то и дело, что не проскочим, т к он не просто под вопросом, а он уже начался.Чтобы это понять. нужно немного знаний.Первое - кризис имеет продолжительность 15-30 месяцев и соотв различные фазы.Начальная фаза налицо - рост золота, трежерис, падение фонды, планируемое повышение ставки.Не понимаю, что ещё кому нужно, чтобы поставить диагноз.Далее просто будут добавляться отрицательные факторы, усугубляющие ситуацию, типа проблем с Дойч банком или что то подобное.И тут важное, это совпадёт с трудным у нас 2020м или даже концом сего года.Надеяться на что то положительное можно только как на чудо с малой вероятностью.Только в танк, никаких процентов по грндепо, переждать, а лучше что то купить за дёшево за доллары.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15252
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 1637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:45
признаки кризиса, сначала вырастет стоимость займов с текущих то 10-12% (в твердой валюте), потом упадёт экспорт и дальше по нарастающей: банкротства, девальвации, безработица.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|