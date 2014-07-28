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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1315131613171318
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:36

Vitl
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в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:56

  Vitl написав:SAndriy1
Первый депо заканчивается в начале марта, последний - в июле. Продлевать пока ничего не планировал. Депо марта и апреля - по ситуации. Или сразу в зелень, или на текущих ещё повисят какое-то время.

Самое логичное решение.А на каких текущих :?: Укргаз мне не нравится 0.75% за снятие, вообще это кто то особо одарённый придумал :(

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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:35

  Vitl написав:Самое логичное решение.А на каких текущих :?:

наверное на эту карту закину на текущие расходы...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Самое логичное решение.А на каких текущих Укргаз мне не нравится 0.75% за снятие, вообще это кто то особо одарённый придумал

ТАС 12,5% или Альфа - 12%
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:51

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной а валютой выгодно?

Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой).
....

Вы меня не поняли. Я и написал о том, что 18% по ОВГЗ это чересчур большая нагрузка на государство и его финансы. Даже без учёта того, что заберут валютой (это происходит с небольшой частью ОВГЗ).
Девал и инфляция связаны не так прямо, как Вы пишете. И торгбаланс с инфляцией тоже связаны не так сильно и прямолинейно. Высокий потребит. импорт у нас объясняется зачастую просто отсутствием украинских товаров или их невысоким качеством. О критическом импорте вообще всё понятно - он от инфляции не зависит, энергоресурсы, к примеру, покупать приходится в любом случае.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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