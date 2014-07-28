Додано: Вів 29 січ, 2019 18:51

vitaliian написав: ЛАД написав: Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство. Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство. извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной а валютой выгодно?



Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой).

.... извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной авыгодно?Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой).....

Вы меня не поняли. Я и написал о том, что 18% по ОВГЗ это чересчур большая нагрузка на государство и его финансы. Даже без учёта того, что заберут валютой (это происходит с небольшой частью ОВГЗ).Девал и инфляция связаны не так прямо, как Вы пишете. И торгбаланс с инфляцией тоже связаны не так сильно и прямолинейно. Высокий потребит. импорт у нас объясняется зачастую просто отсутствием украинских товаров или их невысоким качеством. О критическом импорте вообще всё понятно - он от инфляции не зависит, энергоресурсы, к примеру, покупать приходится в любом случае.