RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1316131713181319>
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:36

Vitl
Зображення
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:56

  Vitl написав:SAndriy1
Первый депо заканчивается в начале марта, последний - в июле. Продлевать пока ничего не планировал. Депо марта и апреля - по ситуации. Или сразу в зелень, или на текущих ещё повисят какое-то время.

Самое логичное решение.А на каких текущих :?: Укргаз мне не нравится 0.75% за снятие, вообще это кто то особо одарённый придумал :(

ОТП 9%
SAndriy1
 
Повідомлень: 144
З нами з: 17.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:35

  Vitl написав:Самое логичное решение.А на каких текущих :?:

наверное на эту карту закину на текущие расходы...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5775
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3575 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Самое логичное решение.А на каких текущих Укргаз мне не нравится 0.75% за снятие, вообще это кто то особо одарённый придумал

ТАС 12,5% или Альфа - 12%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23386
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5326 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:51

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Речь шла не о выгодности для инвесторов, а о нагрузке на государство.
извините не понял мысль, то есть поддерживать относительно стабильный курс зная что по итогу держатели ОВГЗ забирают 18% годовых не гривной а валютой выгодно?

Как по мне девал должен догонять или опережать инфляцию, чтобы не было вымывания валюты из страны. А вымывание есть (торговое сальдо + нерезы забирающие 18% проффит от ОВГЗ валютой).
....

Вы меня не поняли. Я и написал о том, что 18% по ОВГЗ это чересчур большая нагрузка на государство и его финансы. Даже без учёта того, что заберут валютой (это происходит с небольшой частью ОВГЗ).
Девал и инфляция связаны не так прямо, как Вы пишете. И торгбаланс с инфляцией тоже связаны не так сильно и прямолинейно. Высокий потребит. импорт у нас объясняется зачастую просто отсутствием украинских товаров или их невысоким качеством. О критическом импорте вообще всё понятно - он от инфляции не зависит, энергоресурсы, к примеру, покупать приходится в любом случае.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11365
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3519 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:00

Что касается Аляка и статьи по последней ссылке на него.
Мне кажется прав Сибарит - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4565298#p4565298
У меня создалось впечатление, что интервью сильно порезано журналистом. Я не всегда и не во всем согласен с Альяком, но в отсутствии логической стройности никогда его обвинить не мог. А тут что-то не то.

Так что особо обсуждать эту статью нет смысла. Чего-то более серьёзного от него в последнее время не видел.
Что касается его прогнозов вообще, он их делал исходя из фундамента. Поэтому предсказать, например, выброс до 40 он в принципе не мог - выброс был не на фундамент. факторах, а чисто панический.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11365
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3519 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:17

  ЛАД написав:Что касается Аляка и статьи по последней ссылке на него.
Мне кажется прав Сибарит - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4565298#p4565298
У меня создалось впечатление, что интервью сильно порезано журналистом. Я не всегда и не во всем согласен с Альяком, но в отсутствии логической стройности никогда его обвинить не мог. А тут что-то не то.

Так что особо обсуждать эту статью нет смысла. Чего-то более серьёзного от него в последнее время не видел.
Что касается его прогнозов вообще, он их делал исходя из фундамента. Поэтому предсказать, например, выброс до 40 он в принципе не мог - выброс был не на фундамент. факторах, а чисто панический.


Хм, панический...всё можно по разному представить.А я вот скажу. что не панический. а фундаментальный, основанный на сильном снижении звр...и буду тоже прав.Аляк обвалист в чистом виде, его слабая сторона - безальтернативность.Он жаждет, чтобы свершилось то. что он предсказал, а оно блин ну никак не хочет :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 04.05.10
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:19

  vitaliian написав:Vitl
Зображення

А, попутал валюту с гривной, но смысл тот же.Я активно пользовался когда там было 15 и в банках выше 16 не было.Теперь особенно на короткий период нет смысла.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 04.05.10
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:20

По текущим 11-12% вполне прилично, если без подводных камней.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 04.05.10
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:43

  чик написав:
  Vitl написав:Самое логичное решение.А на каких текущих :?:

наверное на эту карту закину на текущие расходы...


это не банк, найдите что-то понадежнее

лучше недельный депозит в Симе под 12%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2072 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1316131713181319>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8298
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.