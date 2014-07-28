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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:56
ОТП 9%
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:35
наверное
а шо делать?
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:51
Вы меня не поняли. Я и написал о том, что 18% по ОВГЗ это чересчур большая нагрузка на государство и его финансы. Даже без учёта того, что заберут валютой (это происходит с небольшой частью ОВГЗ).
Девал и инфляция связаны не так прямо, как Вы пишете. И торгбаланс с инфляцией тоже связаны не так сильно и прямолинейно. Высокий потребит. импорт у нас объясняется зачастую просто отсутствием украинских товаров или их невысоким качеством. О критическом импорте вообще всё понятно - он от инфляции не зависит, энергоресурсы, к примеру, покупать приходится в любом случае.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:00
Что касается Аляка и статьи по последней ссылке на него.
Мне кажется прав Сибарит - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4565298#p4565298
Так что особо обсуждать эту статью нет смысла. Чего-то более серьёзного от него в последнее время не видел.
Что касается его прогнозов вообще, он их делал исходя из фундамента. Поэтому предсказать, например, выброс до 40 он в принципе не мог - выброс был не на фундамент. факторах, а чисто панический.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:17
Хм, панический...всё можно по разному представить.А я вот скажу. что не панический. а фундаментальный, основанный на сильном снижении звр...и буду тоже прав.Аляк обвалист в чистом виде, его слабая сторона - безальтернативность.Он жаждет, чтобы свершилось то. что он предсказал, а оно блин ну никак не хочет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:19
А, попутал валюту с гривной, но смысл тот же.Я активно пользовался когда там было 15 и в банках выше 16 не было.Теперь особенно на короткий период нет смысла.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:20
По текущим 11-12% вполне прилично, если без подводных камней.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:43
это не банк, найдите что-то понадежнее
лучше недельный депозит в Симе под 12%
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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