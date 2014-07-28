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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1316131713181319
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:03

  prodigy написав:это не банк, найдите что-то понадежнее

до 13года держал депо в мисто банке, одно отделение х.з. хде, деньги (баксы в кассе) "тёти с привоза" из мешков достают 8) , банкоматов нема, хозяин из бывших, думал грохнут сразу и сбежал - жив курилка, а я 7 ва прошёл с другими...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:08

  Faceless написав:
  Vitl написав:Самое логичное решение.А на каких текущих Укргаз мне не нравится 0.75% за снятие, вообще это кто то особо одарённый придумал

ТАС 12,5% или Альфа - 12%


при шухере все-равно не снимешь (лимиты карты и тд), лучше на депо в пределах 200к (на неделю с продлением)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:15

  чик написав:
  prodigy написав:это не банк, найдите что-то понадежнее

до 13года держал депо в мисто банке, одно отделение х.з. хде, деньги (баксы в кассе) "тёти с привоза" из мешков достают 8) , банкоматов нема, хозяин из бывших, думал грохнут сразу и сбежал - жив курилка, а я 7 ва прошёл с другими...


мисто банк уже того...
у меня 4ва (Надра и Фик котировались на "бумаге" как сильные банки)

совет на 2019/20 ограничится госсами (лучше на 2-3 паспорта кинуть туда). чем конкорд/аккорд/белочка-
в стремные до 2к долл или до 50-60к гриваен макс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:19

  prodigy написав:или до 50-60к гриваен макс

так и думаю, нормально слиться не успел, а па 27,6 как то уже не комильфо...
а шо делать?
чик
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