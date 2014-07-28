до 13года держал депо в мисто банке, одно отделение х.з. хде, деньги (баксы в кассе) "тёти с привоза" из мешков достают , банкоматов нема, хозяин из бывших, думал грохнут сразу и сбежал - жив курилка, а я 7 ва прошёл с другими...
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:03
до 13года держал депо в мисто банке, одно отделение х.з. хде, деньги (баксы в кассе) "тёти с привоза" из мешков достают , банкоматов нема, хозяин из бывших, думал грохнут сразу и сбежал - жив курилка, а я 7 ва прошёл с другими...
а шо делать?
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:08
при шухере все-равно не снимешь (лимиты карты и тд), лучше на депо в пределах 200к (на неделю с продлением)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:15
мисто банк уже того...
у меня 4ва (Надра и Фик котировались на "бумаге" как сильные банки)
совет на 2019/20 ограничится госсами (лучше на 2-3 паспорта кинуть туда). чем конкорд/аккорд/белочка-
в стремные до 2к долл или до 50-60к гриваен макс
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:19
так и думаю, нормально слиться не успел, а па 27,6 как то уже не комильфо...
а шо делать?
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